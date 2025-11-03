সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৫:২৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Amitabh Bachchan Didn’t Wash His Face For 7 Days To Grab Role Where He Was Paid Only Rs 5,000 মতিন স্পিনিংয়ের পর্ষদ সভা ৮ নভেম্বর – Corporate Sangbad ‘Shafali’s bowling was the surprise factor, frustrating that we gave her two big wickets’: SA captain Laura Wolvaardt | Cricket News Avneet Kaur, All Set For Her Next Vacation, Can’t Get Over This Bangkok Album | Pictures | Television News ‘Jhanda gaad diya’: India coach Amol Muzumdar recreates Rohit Sharma’s epic celebration | Cricket News সাবেক এমপি শামীম ওসমানের আয়কর নথি জব্দ – Corporate Sangbad It’s Lehenga Season And Arti Singh Has Just Served The Best Bridesmaid Look | Television News তারেক রহমানের ডাকে জরুরি ভিত্তিতে লন্ডন গেলেন সালাহউদ্দিন Raat Akeli Hai The Bansal Murders Announced, Nawazuddin To Return As Inspector Jatil Yadav In Gritty Thriller | Bollywood News জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির জন্য নভেম্বরেই গণভোট দিতে হবে: মাছুম
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির জন্য নভেম্বরেই গণভোট দিতে হবে: মাছুম

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির জন্য নভেম্বরেই গণভোট দিতে হবে: মাছুম


ঢাকা: জুলাই সনদকে রাষ্ট্র সংস্কারের দলিল আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম মাছুম জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি প্রদানে নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট দিতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর খিলগাঁও দক্ষিণ থানা জামায়াতের উদ্যোগে দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায় উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

এ টি এম মাছুম বলেন, জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি ছাড়া জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন হবে জুলাই গণআন্দোলনের শহীদ, আহত, পঙ্গু ও অন্ধত্ববরণকারীসহ লাখ লাখ জুলাই যোদ্ধার সঙ্গে প্রতারণা।

সরকার পক্ষপাতমুলক আচরণ করছে উল্লেখ করে এ টি এম মাছুম বলেন, দীর্ঘ প্রতিক্ষিত জাতীয় নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতেই হতে হবে। তার আগে সরকারকে অবশ্যই সকল দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সমান সুযোগ) নিশ্চিত করতে হবে। দেশের প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতার প্রয়োগ নিশ্চিত হয় না উল্লেখ করে তিনি বলেন, আনুপাতিক হারে (পিআর পদ্ধতি) নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। জুলাই সনদে পিআর অন্তর্ভুক্ত করে সংসদের উভয় কক্ষে জনগণের রায়ের শতভাগ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। পিআর পদ্ধতি ছাড়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা টেকসই নয় বলেও মন্তব্য করেন জামায়াতের এই কেন্দ্রীয় নেতা।

উঠান বৈঠকে প্রধান বক্তা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও ঢাকা ৯ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী কবির আহমদ তার নির্বাচনী এলাকার নানান উন্নয়ন পরিকল্পণা ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে এলাকাকে মাদক ও কিশোর গ্যাং মুক্ত করার পাশাপাশি বেকার তরুণ-যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন।

খিলগাঁও দক্ষিণ থানা আমির মাওলানা সাজেদুর রহমান শিবলীর সভাপতিত্বে এবং থানা সেক্রেটারি খোরশেদ আলম মজুমদারের পরিচালনায় উঠান বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খিলগাঁও জোনের পরিচালক মাওলানা ফরিদুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খিলগাঁও জোনের সহকারী পরিচালক এস এম মাহমুদ হাসান, খিলগাঁও পূর্ব থানা আমির মাওলানা মাহমুদুর রহমান প্রমুখ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Amitabh Bachchan Didn’t Wash His Face For 7 Days To Grab Role Where He Was Paid Only Rs 5,000

Amitabh Bachchan Didn’t Wash His Face For 7 Days To Grab Role Where He Was Paid Only Rs 5,000

মতিন স্পিনিংয়ের পর্ষদ সভা ৮ নভেম্বর – Corporate Sangbad

মতিন স্পিনিংয়ের পর্ষদ সভা ৮ নভেম্বর – Corporate Sangbad

Avneet Kaur, All Set For Her Next Vacation, Can’t Get Over This Bangkok Album | Pictures | Television News

Avneet Kaur, All Set For Her Next Vacation, Can’t Get Over This Bangkok Album | Pictures | Television News

সাবেক এমপি শামীম ওসমানের আয়কর নথি জব্দ – Corporate Sangbad

সাবেক এমপি শামীম ওসমানের আয়কর নথি জব্দ – Corporate Sangbad

It’s Lehenga Season And Arti Singh Has Just Served The Best Bridesmaid Look | Television News

It’s Lehenga Season And Arti Singh Has Just Served The Best Bridesmaid Look | Television News

তারেক রহমানের ডাকে জরুরি ভিত্তিতে লন্ডন গেলেন সালাহউদ্দিন

তারেক রহমানের ডাকে জরুরি ভিত্তিতে লন্ডন গেলেন সালাহউদ্দিন

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST