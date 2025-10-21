জোবায়েদ হত্যার প্রতিবাদে তিতুমীর কলেজে মানববন্ধন

পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা ও কুমিল্লা জেলার মেধাবী শিক্ষার্থী মো. জোবায়েদ হোসেনকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে সরকারি তিতুমীর কলেজের কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।
আজ (মঙ্গলবার) দুপুরে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন তিতুমীরস্থ কুমিল্লা জেলা ছাত্রকল্যাণ পরিষদের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা। তাঁরা জোবায়েদ হোসেনের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, একজন মেধাবী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে এমনভাবে হত্যা করা শুধু নির্মমই নয়, এটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর বড় প্রশ্ন তোলে। আমরা এই হত্যার পূর্ণ তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।
বক্তারা আরও বলেন, জোবায়েদ ছিলেন কুমিল্লা জেলার গর্ব, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের সক্রিয় কর্মী। তাঁর অকাল মৃত্যুতে কুমিল্লা জেলার শিক্ষার্থীরা গভীর শোকাহত।
মানববন্ধনে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা ‘আমার ভাই মর্গে, খুনি কেন বাহিরে’, ‘জোবায়েদ হত্যার বিচার চাই’ এমন স্লোগান দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, গত রোববার রাতে পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় এক ভবনের সিঁড়ি থেকে জোবায়েদ হোসেনের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর গলায় ছুরিকাঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। জোবায়েদ ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৯–২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।