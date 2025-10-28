জ্যামাইকায় ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’র আঘাত

ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’ জ্যামাইকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নিউ হোপের কাছে আঘাত হেনেছে। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৯৫ কিলোমিটার বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিবিসির প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশটির স্থানীয় সময় দুপুরে ‘মেলিসা’ আঘাত হানে।
মার্কিন ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’ ১৮৫ মাইল প্রতি ঘণ্টা (২৯৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা) আনুমানিক সর্বোচ্চ স্থায়ী বাতাসের গতিবেগ নিয়ে আছড়ে পড়েছে।
আঘাত হানার সময়ও এটি ক্যাটাগরি ফাইভ ঘূর্ণিঝড়-এর তীব্রতা বজায় রেখেছিল। ঘূর্ণিঝড়টিকে ‘অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং প্রাণঘাতী’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।
ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ঝড়ের কেন্দ্র দেশের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ও যেন তারা তাদের আশ্রয়স্থল ত্যাগ না করে। সেসময় বাতাসের গতি দ্রুত এবং তীব্রভাবে আবার বেড়ে যাবে।
সোমবার হারিকেন মেলিসা সর্বোচ্চ শক্তির ক্যাটাগরি ৫ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। ঘণ্টায় ঝড়ের গতিবেগ ছিল ১৭৫ মাইল বা ২৮০ কিলোমিটার। এর প্রভাবে ব্যাপক বৃষ্টি ও প্রাণঘাতী বন্যা হতে পারে।
হারিকেন মেলিসা ক্যারিবীয় অঞ্চলে ১৯৮৮ সালে আঘাত হানা হারিকেন গিলবার্টের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গিলবার্টের আঘাতে জ্যামাইকায় ৪০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছিলেন। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকোয় সব মিলিয়ে কয়েক শ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।