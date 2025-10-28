বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
‘No feeling at all’: Carlos Alcaraz crashes out of Paris Masters after stunning defeat to Cameron Norrie | Tennis News From Mohammed Shami to Ajinkya Rahane: India players not afraid to call out selectors led by Ajit Agarkar | Cricket News সহপাঠীর ‘অপ্রীতিকর ছবি’ তুলে বন্ধুকে পাঠাতেন বাকৃবি ছাত্রী জ্যামাইকায় ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’র আঘাত গাজায় ‘শক্তিশালী ও তাৎক্ষণিক’ হামলার নির্দেশ নেতানিয়াহুর India’s young boxers create history with six finalists at Asian Youth Games 2025 | Boxing News ‘ঢাবিতে গোপনে নামাজ পড়তে হতো, এখন ছাত্রসংসদে শিবির’ Jannat Zubair Stands Up For Ashnoor Kaur As Tanya Mittal And Neelam Giri Body-Shame Her In Bigg Boss 19 | Television News ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালানো সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার Bomb Threats To Rajinikanth And Dhanush’s Home; Vivek Oberoi Donates His Entire Fee From Ramayana | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

জ্যামাইকায় ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’র আঘাত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫
  • ১৮ সময় দেখুন
জ্যামাইকায় ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’র আঘাত


ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’ জ্যামাইকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নিউ হোপের কাছে আঘাত হেনেছে। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৯৫ কিলোমিটার বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিবিসির প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশটির স্থানীয় সময় দুপুরে ‘মেলিসা’ আঘাত হানে।

মার্কিন ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’ ১৮৫ মাইল প্রতি ঘণ্টা (২৯৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা) আনুমানিক সর্বোচ্চ স্থায়ী বাতাসের গতিবেগ নিয়ে আছড়ে পড়েছে।

আঘাত হানার সময়ও এটি ক্যাটাগরি ফাইভ ঘূর্ণিঝড়-এর তীব্রতা বজায় রেখেছিল। ঘূর্ণিঝড়টিকে ‘অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং প্রাণঘাতী’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ঝড়ের কেন্দ্র দেশের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ও যেন তারা তাদের আশ্রয়স্থল ত্যাগ না করে। সেসময় বাতাসের গতি দ্রুত এবং তীব্রভাবে আবার বেড়ে যাবে।

আরও পড়ুন-ঘূর্ণিঝড় ‘মেলিসা’য় জ্যামাইকার ১৫ লাখ মানুষ ঝুঁকিতে: রেড ক্রস

সোমবার হারিকেন মেলিসা সর্বোচ্চ শক্তির ক্যাটাগরি ৫ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। ঘণ্টায় ঝড়ের গতিবেগ ছিল ১৭৫ মাইল বা ২৮০ কিলোমিটার। এর প্রভাবে ব্যাপক বৃষ্টি ও প্রাণঘাতী বন্যা হতে পারে।

হারিকেন মেলিসা ক্যারিবীয় অঞ্চলে ১৯৮৮ সালে আঘাত হানা হারিকেন গিলবার্টের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গিলবার্টের আঘাতে জ্যামাইকায় ৪০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছিলেন। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকোয় সব মিলিয়ে কয়েক শ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
গাজায় ‘শক্তিশালী ও তাৎক্ষণিক’ হামলার নির্দেশ নেতানিয়াহুর

গাজায় ‘শক্তিশালী ও তাৎক্ষণিক’ হামলার নির্দেশ নেতানিয়াহুর

‘ঢাবিতে গোপনে নামাজ পড়তে হতো, এখন ছাত্রসংসদে শিবির’

‘ঢাবিতে গোপনে নামাজ পড়তে হতো, এখন ছাত্রসংসদে শিবির’

Jannat Zubair Stands Up For Ashnoor Kaur As Tanya Mittal And Neelam Giri Body-Shame Her In Bigg Boss 19 | Television News

Jannat Zubair Stands Up For Ashnoor Kaur As Tanya Mittal And Neelam Giri Body-Shame Her In Bigg Boss 19 | Television News

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালানো সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালানো সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

Bomb Threats To Rajinikanth And Dhanush’s Home; Vivek Oberoi Donates His Entire Fee From Ramayana | Bollywood News

Bomb Threats To Rajinikanth And Dhanush’s Home; Vivek Oberoi Donates His Entire Fee From Ramayana | Bollywood News

Vogue World 2025: Nicole Kidman, Julia Garner, Kendall Jenner, Wakanda Forever Moment Steal The Nigh

Vogue World 2025: Nicole Kidman, Julia Garner, Kendall Jenner, Wakanda Forever Moment Steal The Nigh

বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST