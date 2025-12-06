জ্যোতির গানে প্রিয়া অনন্যা-সাজ্জাদ চৌধুরী

এম এ সালাম রুবেল স্টাফ রিপোর্টারঃ
বর্তমান সময়ের ব্যস্ততম মডেল ও অভিনেত্রী প্রিয়া অনন্যা এবার হাজির হয়েছেন নতুন এক রোমান্টিক মিউজিক ভিডিওতে। ‘নয়া বয়স’ শিরোনামের গানটি সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে মৌ টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। গানটির কথা লিখেছেন সজিব অধিকারী, সুর করেছেন এস কে সানু এবং সঙ্গীতায়োজন করেছেন এইচ আর লিটন। কণ্ঠ দিয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জ্যোতি।
মিউজিক ভিডিওটিতে প্রিয়া অনন্যার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অভিনেতা সাজ্জাদ চৌধুরী। ভিডিও পরিচালনা করেছেন রাব্বি মিয়া। কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন এম ডি শামীম, আর পুরো প্রযোজনায় ছিলেন মনির।
গানটি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্রিয়া অনন্যা বলেন, ‘নয়া বয়স’ একটি অসাধারণ রোমান্টিক গান। জ্যোতির কণ্ঠ, সুন্দর সুর—সব মিলিয়ে চমৎকার একটি কাজ হয়েছে। দর্শকদের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়েই ভিডিও নির্মাণ করা হয়েছে।’
সাজ্জাদ চৌধুরী বলেন, ‘গানের কথা ও সুর দারুণ। জ্যোতি খুব সুন্দরভাবে গেয়েছেন। আর প্রিয়া অনন্যার সঙ্গে কাজের রসায়নটাও দারুণ ছিলো—আশা করি দর্শকের ভালো লাগবে।
নির্মাতা রাব্বি মিয়া জানান, ‘নয়া বয়স’ পুরোপুরি দর্শকবান্ধব একটি গান। সময়ের চাহিদা মাথায় রেখে দৃষ্টিনন্দনভাবে কাজটি নির্মাণ করা হয়েছে। দর্শক-শ্রোতাদের ভালো লাগবে বলেই বিশ্বাস।
রোমান্স, সুরের মাধুর্য আর আকর্ষণীয় জুটির উপস্থিতিতে ‘নয়া বয়স’ ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলতে শুরু করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।