টাঙ্গাইলে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল

টাঙ্গাইল: বিএনপির চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমনন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় টাঙ্গাইলে খতমে কুরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় গোরস্থান জামে মসজিদ মাঠ প্রাঙ্গনে শহর বিএনপির উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
এতে প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের বিএনপি মনোনয়ন প্রত্যাশী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফরাহাদ ইকবাল।
দোয়া মাহফিলের আগে বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান আলীমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রৌফ, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের আহবায়ক তারিকুল ইসলাম ঝলক, সদর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মামুন সরকার প্রমুখ।
দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় গোরস্থান মসজিদের ইমাম আশরাফুজ্জামান কাশেমী। ওই খতমে কুরআন ও দোয়া মাহফিলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয়।