রবিবার, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
IND vs SA: Sunil Gavaskar slams South Africa coach Shukri Conrad for ‘grovel’ remark – ‘I personally don’t believe in apologies’ | Cricket News Ashnoor Kaur Reacts To Fans Calling Her Bigg Boss 19 Eviction ‘Unfair’: ‘Abhi Change Toh Nahi Kar Sakte’ | Television News টাঙ্গাইলে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল Premier League: Joshua Zirkzee ends goal drought; Manchester United stage comeback to beat Crystal Palace 2-1 | Football News ‘Young Toh Mera Grandson Bhi Hai’: Jaya Bachchan On New Actors Calling Paparazzi For Spottings | Bollywood News Preity Zinta Celebrates Thanksgiving Virtually Over Video Calls: ‘Not Ideal To Be Away From Family…’ | Bollywood News Shah Rukh Khan makes witty remark after Andre Russell’s retirement call: ‘Any other jersey would indeed look weird on you’ | Cricket News আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ জরুরি: বেসিস প্রশাসক সংস্কারের দাবিতে ৫ ঘণ্টা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব – Corporate Sangbad
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

টাঙ্গাইলে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
টাঙ্গাইলে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল


টাঙ্গাইল: বিএনপির চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমনন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় টাঙ্গাইলে খতমে কুরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় গোরস্থান জামে মসজিদ মাঠ প্রাঙ্গনে শহর বিএনপির উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের বিএনপি মনোনয়ন প্রত্যাশী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফরাহাদ ইকবাল।

দোয়া মাহফিলের আগে বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান আলীমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রৌফ, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের আহবায়ক তারিকুল ইসলাম ঝলক, সদর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মামুন সরকার প্রমুখ।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় গোরস্থান মসজিদের ইমাম আশরাফুজ্জামান কাশেমী। ওই খতমে কুরআন ও দোয়া মাহফিলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Ashnoor Kaur Reacts To Fans Calling Her Bigg Boss 19 Eviction ‘Unfair’: ‘Abhi Change Toh Nahi Kar Sakte’ | Television News

Ashnoor Kaur Reacts To Fans Calling Her Bigg Boss 19 Eviction ‘Unfair’: ‘Abhi Change Toh Nahi Kar Sakte’ | Television News

‘Young Toh Mera Grandson Bhi Hai’: Jaya Bachchan On New Actors Calling Paparazzi For Spottings | Bollywood News

‘Young Toh Mera Grandson Bhi Hai’: Jaya Bachchan On New Actors Calling Paparazzi For Spottings | Bollywood News

Preity Zinta Celebrates Thanksgiving Virtually Over Video Calls: ‘Not Ideal To Be Away From Family…’ | Bollywood News

Preity Zinta Celebrates Thanksgiving Virtually Over Video Calls: ‘Not Ideal To Be Away From Family…’ | Bollywood News

আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ জরুরি: বেসিস প্রশাসক

আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ জরুরি: বেসিস প্রশাসক

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব – Corporate Sangbad

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে ট্রাইব্যুনালে তলব – Corporate Sangbad

‘তারেক রহমান দেশে না এলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না— এটা ঠিক না’

‘তারেক রহমান দেশে না এলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না— এটা ঠিক না’

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST