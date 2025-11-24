টাঙ্গাইলে বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

টাঙ্গাইল: বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছেন ধানের শীষের মনোনয়নপ্রত্যাশী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ফরহাদ ইকবাল।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে টাঙ্গাইল শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যান থেকে একটি বিশাল মিছিলসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করা হয়।
এর আগে এই কর্মসূচির সমর্থনে টাঙ্গাইল সদরের বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ড থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল এসে শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে সমবেত হয়।
লিফলেট বিতরণের আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এডভোকেট ফরহাদ ইকবাল বলেন, ‘আমি আশাবাদী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দেশনায়ক তারেক রহমান আমাকে টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন দেবেন। টাঙ্গাইলের আটটি আসনের মধ্যে সাতটি আসনে ইতিমধ্যেই ধানের শীষের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অবিলম্বে টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের মনোনয়ন ঘোষণা দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি। তবে দল যাকে মনোনয়ন দেবে তার পক্ষেই শেষ পর্যন্ত কাজ করে যাব।’
এসময় জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম স্বপন, শহর বিএনপি’র সভাপতি মেহেদী হাসান আলিম, সাধারণ সম্পাদক এজাজুল হক সবুজ, সদর থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এম এ রৌফ, সহ-সভাপতি হাদিউজ্জামান সোহেল, সহ-সভাপতি মামুন সরকার, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম ঝলক, জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শামিমুর রহমান খান, জেলা যুবদলের সদস্য সচিব তৌহিদুল ইসলাম বাবু, জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এমএ বাতেন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি নিলুফা ইয়াসমিন উপস্থিত ছিলেন।