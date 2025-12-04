টেসিস এবং ইডকোর মধ্যে চুক্তি সই

ঢাকা: দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের ক্রিটিক্যাল নেটওয়ার্ক পাওয়ার কমপোনেন্টের জন্য আধুনিক রিপেয়ার ও রিফারবিশমেন্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠার যাচ্ছে টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) লিমিটেড। এ জন্য বেসরকারি পর্যায়ের নেটওয়ার্ক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠান ইডটকো বাংলাদেশ লিমিটেডের সঙ্গে একটি চুক্তি সই করেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিকম প্রতিষ্ঠানটি।
বৃহস্পতিআর (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সভাকক্ষে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এর উপস্থিতিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সভাকক্ষে টেশিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা এবং ইডটকো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুনীল আইজ্যাক চুক্তিতে সই করেন।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘টেশিস ও ইডটকো-র মধ্যকার এই চুক্তি সই দেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই রিপেয়ার ও রিফারবিশমেন্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির সুযোগ তৈরি হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘উদ্যোগটি সফল হলে ভবিষ্যতে দেশেই ব্যাটারি সেল উৎপাদনের পথ সুগম হবে, যা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং নতুন প্রযুক্তিখাত গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।’
সভাপতির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আব্দুন নাসের খান বলেন, ‘এ চুক্তি সই সরকারের টেলিকম সাপোর্ট ইকোসিস্টেম আধুনিকায়নের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করবে।’
তিনি জানান, টেশিসের শিল্প সক্ষমতা ও ইডটকো-র আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা একত্রে একটি টেকসই এবং পারস্পরিক লাভজনক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে, যা শুধু টেলিযোগাযোগ খাত নয়, ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর অন্যান্য শিল্পেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
এ অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, টেশিস এবং ইডটকো-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।