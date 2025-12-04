শুক্রবার, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:৪৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় রাঙ্গামাটিতে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত Indian football: East Bengal beat Punjab FC 3-1, enter AIFF Super Cup final | Football News Shyyamali De Reacts To Raj Nidimoru-Samantha Ruth Prabhu’s Wedding; Katrina Kaif Opens Up About Ranbir Kapoor | Bollywood News Before Dhurandhar, A Look At Akshaye Khanna’s Iconic Roles Scarlett Johansson Set To Star In The Batman Part II Alongside Robert Pattinson | N18G Smriti Mandhana wedding postponed: Palash Muchhal’s sister Palak breaks silence on ‘tough times’ | Cricket News বিএসএফ’র গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় এনসিপির নিন্দা টেসিস এবং ইডকোর মধ্যে চুক্তি সই গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান দৌলতপুরে দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত
প্রচ্ছদ
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

টেসিস এবং ইডকোর মধ্যে চুক্তি সই

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৭ সময় দেখুন
টেসিস এবং ইডকোর মধ্যে চুক্তি সই


ঢাকা: দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের ক্রিটিক্যাল নেটওয়ার্ক পাওয়ার কমপোনেন্টের জন্য আধুনিক রিপেয়ার ও রিফারবিশমেন্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠার যাচ্ছে টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) লিমিটেড। এ জন্য বেসরকারি পর্যায়ের নেটওয়ার্ক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠান ইডটকো বাংলাদেশ লিমিটেডের সঙ্গে একটি চুক্তি সই করেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিকম প্রতিষ্ঠানটি।

বৃহস্পতিআর (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সভাকক্ষে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এর উপস্থিতিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সভাকক্ষে টেশিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা এবং ইডটকো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুনীল আইজ্যাক চুক্তিতে সই করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘টেশিস ও ইডটকো-র মধ্যকার এই চুক্তি সই দেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই রিপেয়ার ও রিফারবিশমেন্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির সুযোগ তৈরি হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘উদ্যোগটি সফল হলে ভবিষ্যতে দেশেই ব্যাটারি সেল উৎপাদনের পথ সুগম হবে, যা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং নতুন প্রযুক্তিখাত গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।’

সভাপতির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আব্দুন নাসের খান বলেন, ‘এ চুক্তি সই সরকারের টেলিকম সাপোর্ট ইকোসিস্টেম আধুনিকায়নের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করবে।’

তিনি জানান, টেশিসের শিল্প সক্ষমতা ও ইডটকো-র আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা একত্রে একটি টেকসই এবং পারস্পরিক লাভজনক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে, যা শুধু টেলিযোগাযোগ খাত নয়, ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর অন্যান্য শিল্পেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এ অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, টেশিস এবং ইডটকো-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় রাঙ্গামাটিতে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় রাঙ্গামাটিতে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত

Shyyamali De Reacts To Raj Nidimoru-Samantha Ruth Prabhu’s Wedding; Katrina Kaif Opens Up About Ranbir Kapoor | Bollywood News

Shyyamali De Reacts To Raj Nidimoru-Samantha Ruth Prabhu’s Wedding; Katrina Kaif Opens Up About Ranbir Kapoor | Bollywood News

Before Dhurandhar, A Look At Akshaye Khanna’s Iconic Roles

Before Dhurandhar, A Look At Akshaye Khanna’s Iconic Roles

Scarlett Johansson Set To Star In The Batman Part II Alongside Robert Pattinson | N18G

Scarlett Johansson Set To Star In The Batman Part II Alongside Robert Pattinson | N18G

বিএসএফ’র গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় এনসিপির নিন্দা

বিএসএফ’র গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহতের ঘটনায় এনসিপির নিন্দা

গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান

গাজীপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন পেলেন সফল সাবেক মেয়র মজিবুর রহমান

খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন
ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন এর উদ্বোধন
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
হোয়াটসঅ্যাপে এবার টাকাও পাঠানো সম্ভব
হোয়াটসঅ্যাপে এবার টাকাও পাঠানো সম্ভব
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST