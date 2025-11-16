ট্রলারের ধাক্কায় পদ্মা নদীতে পড়ে নিখোঁজ শ্রমিক দল নেতা

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়ায় ট্রলারের ধাক্কায় পদ্মা নদীতে পড়ে নিখোঁজ হয়েছেন শ্রমিক দল নেতা আবেদুর রহমান আন্নু। রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার হাটশ হরিপুরের গোপীনাথপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ আবেদুর রহমান আন্নু জেলা শ্রমিক দলের যুগ্ম সম্পাদক ও সদর উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক। তিনি শহরের পূর্বমজমপুর এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রমিক দল নেতা আন্নু বালুবাহী নৌযান থেকে টাকা তোলার সময় হঠাৎ বালুবাহী বড় ট্রলার তার নৌকাটিতে ধাক্কা দিলে তার নৌকাটি ডুবে যায়। পরে নৌকার মাঝি ও আরেকজন শ্রমিক পাশের ট্রলারে উঠে প্রাণ রক্ষা করতে পারলেও আন্নুকে স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তার কোনো সন্ধান মেলেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা।
এবিষয়ে আন্নুর ভগ্নিপতি কবির হোসেন টুটুল বলেন, ‘বালুঘাটের ইজারা নিয়ে বিরোধের জেরে তাকে পরিকল্পিতভাবে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সঠিক তদন্ত করে বিচার চাই।’
কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক রফিকুজ্জামান বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পদ্মা নদীতে নেমে উদ্ধার অভিযান চালানো হবে।’
কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘শ্রমিক দল নেতা নিখোঁজের বিষয়টি আমার জানা নেই। এমন কোনো খবরও থানায় আসেনি।’
ঈশ্বরদী নৌ-পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘শ্রমিক নেতা কি না বলতে পারবো না। তবে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিপুরের বালুর পয়েন্টে টাকা তোলার সময় ইঞ্জিনচালিত একটি ছোট নৌকা ও বালুবাহি ট্রলারের ধাক্কায় নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকায় অবস্থান করা তিনজনের মধ্যে দুইজন উঠতে পারলেও অপর একজন উঠতে পারেনি।’