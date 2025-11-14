ট্রাম্পের প্রতি ৫৮ শতাংশ মানুষ অসন্তুষ্ট

দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি মানুষের সমর্থনের হার আরও কমে গেছে। নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮ শতাংশ মানুষ তাকে নিয়ে অসন্তুষ্ট।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বার্তা সংস্থা রয়টার্স এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ইপসোস পরিচালিত জরিপটি প্রকাশ করা হয়েছে।
এই জরিপে দেখা গেছে, তার কার্যকারিতা নিয়ে যারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাদের সংখ্যা বেড়েছে। মে মাসের মাঝামাঝি তে অসন্তুষ্ট মানুষের হার ছিল ৫২ শতাংশ। নভেম্বরে তা বেড়ে ৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, তার প্রতি সমর্থনের হার ৪০ শতাংশে স্থির আছে।
এই অনলাইন জরিপটি এই মাসে ছয় দিন ধরে পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে দেশের মোট ১ হাজার ২০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিকের কাছ থেকে শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং আসন্ন ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তারা কাকে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন সে সম্পর্কে মতামত নেওয়া হয়।
জরিপে দেখা গেছে, ডেমোক্র্যাটরা তাদের রিপাবলিকান প্রতিপক্ষের তুলনায় আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে বেশি উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে।
নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে যারা নিজেদের ডেমোক্র্যাট বলে অভিহিত করেছেন, তাদের প্রায় ৪৪ শতাংশ বলেছেন, তারা ২০২৬ সালের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিষয়ে ‘খুব উৎসাহী। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি ছিল মাত্র ২৬ শতাংশ।
প্রায় ৭৯ শতাংশ ডেমোক্র্যাট বলেছেন, তারা যদি মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট না দেন তবে তারা আফসোস করবেন, যেখানে রিপাবলিকানদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৬৮ শতাংশ।
আগামী বছর প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের সবকটিতে এবং ১০০ সদস্যের সিনেটের ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। বর্তমানে রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষ নিয়ন্ত্রণ করছে।