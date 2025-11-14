শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৩১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Sunil Grover Was ‘Hospitalized Because Of Depression, Didn’t Have Much Work’: Upasana Singh | Bollywood News Vaibhav Suryavanshi’s record 15 sixes power India A to mammoth 297/4; list of highest T20 totals | Cricket News Kajol Shares Pics Wish Yug, Nysa Devgan On Children’s Day, Pens Funny Note: ‘Can We Just Shrink Them…’ | Bollywood News 15 sixes carnage! Vaibhav Suryavanshi unleashes mayhem on UAE in Rising Stars Asia Cup | Cricket News ট্রাম্পের প্রতি ৫৮ শতাংশ মানুষ অসন্তুষ্ট When Kamini Kaushal Opened Up About Breakup With Dilip Kumar: ‘My Husband Understood Why It Happened’ | Bollywood News IND vs SA: Jasprit Bumrah fifer puts hosts in control; Bad light forces early stumps as India trail by 122 | Cricket News গণভোটসহ ৫ দফা দাবিতে সাতক্ষীরায় জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল বগুড়ায় ভাঙা রাস্তা সংস্কার করল জামায়াত Her Debut Film Won India’s Only Palme d’Or At Cannes, She Was Also The First Lead Actress Lata Mangeshkar Ever Sang For
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ট্রাম্পের প্রতি ৫৮ শতাংশ মানুষ অসন্তুষ্ট

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১১ সময় দেখুন
ট্রাম্পের প্রতি ৫৮ শতাংশ মানুষ অসন্তুষ্ট


দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি মানুষের সমর্থনের হার আরও কমে গেছে। নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮ শতাংশ মানুষ তাকে নিয়ে অসন্তুষ্ট।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বার্তা সংস্থা রয়টার্স এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ইপসোস পরিচালিত জরিপটি প্রকাশ করা হয়েছে।

এই জরিপে দেখা গেছে, তার কার্যকারিতা নিয়ে যারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাদের সংখ্যা বেড়েছে। মে মাসের মাঝামাঝি তে অসন্তুষ্ট মানুষের হার ছিল ৫২ শতাংশ। নভেম্বরে তা বেড়ে ৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, তার প্রতি সমর্থনের হার ৪০ শতাংশে স্থির আছে।

এই অনলাইন জরিপটি এই মাসে ছয় দিন ধরে পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে দেশের মোট ১ হাজার ২০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিকের কাছ থেকে শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং আসন্ন ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তারা কাকে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন সে সম্পর্কে মতামত নেওয়া হয়।

জরিপে দেখা গেছে, ডেমোক্র্যাটরা তাদের রিপাবলিকান প্রতিপক্ষের তুলনায় আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে বেশি উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে।

নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে যারা নিজেদের ডেমোক্র্যাট বলে অভিহিত করেছেন, তাদের প্রায় ৪৪ শতাংশ বলেছেন, তারা ২০২৬ সালের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিষয়ে ‘খুব উৎসাহী। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি ছিল মাত্র ২৬ শতাংশ।

প্রায় ৭৯ শতাংশ ডেমোক্র্যাট বলেছেন, তারা যদি মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোট না দেন তবে তারা আফসোস করবেন, যেখানে রিপাবলিকানদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৬৮ শতাংশ।

আগামী বছর প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের সবকটিতে এবং ১০০ সদস্যের সিনেটের ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। বর্তমানে রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের উভয় কক্ষ নিয়ন্ত্রণ করছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Sunil Grover Was ‘Hospitalized Because Of Depression, Didn’t Have Much Work’: Upasana Singh | Bollywood News

Sunil Grover Was ‘Hospitalized Because Of Depression, Didn’t Have Much Work’: Upasana Singh | Bollywood News

Kajol Shares Pics Wish Yug, Nysa Devgan On Children’s Day, Pens Funny Note: ‘Can We Just Shrink Them…’ | Bollywood News

Kajol Shares Pics Wish Yug, Nysa Devgan On Children’s Day, Pens Funny Note: ‘Can We Just Shrink Them…’ | Bollywood News

When Kamini Kaushal Opened Up About Breakup With Dilip Kumar: ‘My Husband Understood Why It Happened’ | Bollywood News

When Kamini Kaushal Opened Up About Breakup With Dilip Kumar: ‘My Husband Understood Why It Happened’ | Bollywood News

গণভোটসহ ৫ দফা দাবিতে সাতক্ষীরায় জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

গণভোটসহ ৫ দফা দাবিতে সাতক্ষীরায় জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

বগুড়ায় ভাঙা রাস্তা সংস্কার করল জামায়াত

বগুড়ায় ভাঙা রাস্তা সংস্কার করল জামায়াত

Her Debut Film Won India’s Only Palme d’Or At Cannes, She Was Also The First Lead Actress Lata Mangeshkar Ever Sang For

Her Debut Film Won India’s Only Palme d’Or At Cannes, She Was Also The First Lead Actress Lata Mangeshkar Ever Sang For

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST