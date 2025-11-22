শনিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৫, ০২:৩২ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ঠাকুরগাঁও ১-এর জামায়াত প্রার্থী দেলাওয়ারের মটরসাইকেল শোডাউন

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫
ঠাকুরগাঁও ১-এর জামায়াত প্রার্থী দেলাওয়ারের মটরসাইকেল শোডাউন


ঠাকুরগাঁও: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঠাকুরগাঁওয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য, ছাত্রশিবিরের ঢাকা দক্ষিণের সাবেক সভাপতি ও ঠাকুরগাঁও-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেনের মটরসাইকেল শো-ডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে সালন্দর ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা হতে একটি বিশাল মটরসাইকেল শো-ডাউন শুরু হয়ে সংসদীয় আসনের পৌরশহরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড হয়ে নারগুন, বেগুনবাড়ী, মোহাম্মদপুর, রহিমানপুর, রাজাগাঁও, রুহিয়া ইউনিয়নহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হবে।

মটরসাইকেল শো-ডাউনে অংশনেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন, জামায়াতের জেলা সেক্রেটারী আলমীর হোসেন, জামায়াত নেতা শামীম হোসেনসহ প্রায় ২০ হাজার নেতাকর্মী, সমর্থক অংশনেয় আর প্রায় ১০ হাজার মটরসাইকেল অংশ নেয়।





