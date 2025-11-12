বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:৫৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন ইসরায়েলি সেনারা AIFF press SOS button: ISL clubs answer call, I-League clubs press reject | Football News রাজশাহীতে নেসকোর দুই কর্মচারী আহত ডাকসু থেকে শেখ হাসিনার আজীবন সদস্যপদ বাতিল দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত IND vs SA: Shubman Gill, KL Rahul on verge of major milestones; Ravindra Jadeja eyes Kapil Dev’s rare Test double for India | Cricket News Did You Know? Highway’s ‘Patakha Guddi’ Was Filmed Before The Song Was Even Recorded IPL trade: Mumbai Indians knock KKR for Mayank Markande, conversations in final stages | Exclusive | Cricket News Islamabad blast: Eight Sri Lanka cricketers return from Pakistan; second ODI in doubt | Cricket News ছাত্রলীগ ঠেকাতে লাঠি হাতে রাকসু সদস্যদের গণজমায়েত
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ডাকসু থেকে শেখ হাসিনার আজীবন সদস্যপদ বাতিল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
ডাকসু থেকে শেখ হাসিনার আজীবন সদস্যপদ বাতিল


ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদে (ডাকসু) শেখ হাসিনার আজীবন সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) ডাকসুর দ্বিতীয় কার্যনির্বাহী সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ডাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এদিন সন্ধ্যা ৬টায় ডাকসু কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডাকসুর সভাপতি অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। সভায় ডাকসুর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ২০১৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল।

সাদিক কায়েম বলেন, ‘‘২০১৯ সালে ডাকসুর গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল, যা ছিল সম্পূর্ণ ‘অগণতান্ত্রিক ও অবৈধ’। আজকের সাধারণ সভায় সেই বিতর্কিত প্রস্তাব বাতিল করা হয়েছে।”





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন ইসরায়েলি সেনারা

কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন ইসরায়েলি সেনারা

রাজশাহীতে নেসকোর দুই কর্মচারী আহত

রাজশাহীতে নেসকোর দুই কর্মচারী আহত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

দিল্লি বিস্ফোরণকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলল ভারত

Did You Know? Highway’s ‘Patakha Guddi’ Was Filmed Before The Song Was Even Recorded

Did You Know? Highway’s ‘Patakha Guddi’ Was Filmed Before The Song Was Even Recorded

‘With A Face Like This, Discrimination Walked Along,’ Actress On Not Getting Good Offers After Bigg Boss

‘With A Face Like This, Discrimination Walked Along,’ Actress On Not Getting Good Offers After Bigg Boss

ইসির নির্বাচনি সংলাপে কি ডাক পাচ্ছে জাপাসহ ১৪ দল?

ইসির নির্বাচনি সংলাপে কি ডাক পাচ্ছে জাপাসহ ১৪ দল?

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST