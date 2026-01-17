শনিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০২৬, ১০:১০ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার

  আপডেট সময়: শনিবার, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার

নোয়াখালী প্রতিনিধি : লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ থানা এলাকায় চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযানে তাদের কাছ থেকে একটি দেশীয় এলজি বন্দুক, লুণ্ঠিত নগদ টাকা ও গলানো স্বর্ণ উদ্ধার করেছে।

গত রাত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

জানা যায়, চন্দ্রগঞ্জ থানা ১২নং চরশাহী ইউনিয়নের দক্ষিণ-পূর্ব তিতারকান্দি এলাকার আরব আলী মোল্লা বাড়িতে ১০-১২ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল হানা দেয়। ডাকাতরা গৃহকর্তা দাউদ আলীর বসতঘর থেকে নগদ ৬৪ হাজার টাকা, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল ফোনসহ প্রায় ৩ লাখ ৬ হাজার ৫০০ টাকার মালামাল লুট করে পালিয়ে যায়।

পরে ভুক্তভোগী পরিবার মামলা করলে চন্দ্রগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত তিন পেশাদার ডাকাতকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বাদশা মিয়া (৩৫),আলা উদ্দিন (৩২),আবুল বাশার ওরফে বাশার ডাকাত (৫০)

গ্রেফতারকৃত আবুল বাশারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। সেখান থেকে একটি অবৈধ দেশীয় এলজি বন্দুক এবং নগদ ১ লাখ ৯৮ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এছাড়া অন্য এক অভিযানে গলানো অবস্থায় স্বর্ণ এবং আরও নগদ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় বেগমগঞ্জ থানায় পৃথক একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতরা আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। বিশেষ করে আবুল বাশার ওরফে বাশার ডাকাত একজন দুর্ধর্ষ অপরাধী। তার বিরুদ্ধে নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন থানায় ডাকাতি, অস্ত্র এবং হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। মোহাম্মদ জায়েদ বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানী ইউনিয়নের যুবদলের নেতা।

চন্দ্রগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মোরশেদ আলম বলেন, “আমরা প্রযুক্তির সহায়তায় মূল আসামিদের শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। চক্রের বাকি সদস্যদের গ্রেফতার এবং অবশিষ্ট মালামাল উদ্ধারে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অপরাধ দমনে পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।”

সম্প্রীতি ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না -হাবীব আজম

রাঙ্গামাটির পর্যটনে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ গবেষকদের

Nora Fatehi Reacts To Alleged Bhushan Kumar Affair Amid Dating Rumours With Achraf Hakimi | Bollywood News

জামায়াতে যোগ দিলেন মুফতি আলী হাসান উসামা

Don 3: Atlee Not In Talks To Direct Shah Rukh Khan, Rumours ‘Completely Untrue’ | Bollywood News

Akshay Kumar And Twinkle Khanna Go Paragliding On Their 25th Wedding Anniversary | Watch | Bollywood News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
