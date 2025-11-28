ডা. তাহেরের জন্য দোয়া করলেন জামায়াত আমির

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান নিজ দলের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের সুস্থতার জন্য দোয়া করেছেন।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের ভাইয়ের স্বাস্থ্যের আশাব্যঞ্জক উন্নতি হয়েছে।
আশা করা যায়, আগামীকাল (২৯ নভেম্বর) তার হার্টে তৃতীয় রিংটি স্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ।
মহান রবের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন তাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন এবং অতি শিগগিরই তিনি ফিরে এসে দেশ ও জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সহায় হোন। আমিন।