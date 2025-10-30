শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:৪৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
ডিসি-এসপি ও ইউএনও’দের রেফারির ভূমিকায় দেখতে চাই: হাসনাত ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ভারতে ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা Women’s World Cup: Jemimah Rodrigues scripts history as India pull off biggest-ever WODI chase to enter final | Cricket News ‘Last 4 months have been really hard’: Jemimah Rodrigues breaks down after leading India to record run chase against Australia | Cricket News হাকিমপুর সাব-রেজিস্টার অফিসে পুরনো না দাবিকৃত দলিল ধ্বংস  Rishabh Pant shows sharp return; spinners lead India ‘A’ fightback after South Africa ‘A’ start strong | Cricket News Controversy! Smriti Mandhana’s DRS dismissal triggers drama in IND vs AUS semi-final — Watch | Cricket News দৌলতপুরে ৭২০ কৃষক পেলো সবজির প্রণোদনা ৩১ দফা প্রচারে বাগআঁচড়ায় বিএনপির কর্মী সমাবেশ Amitabh Bachchan Reacts To Agastya Nanda’s Ikkis Trailer; Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Gets An Extension? | Bollywood News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ডিসি-এসপি ও ইউএনও’দের রেফারির ভূমিকায় দেখতে চাই: হাসনাত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
ডিসি-এসপি ও ইউএনও’দের রেফারির ভূমিকায় দেখতে চাই: হাসনাত


কুমিল্লা: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্যসংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা এমন নির্বাচন চাই যে নির্বাচনে ডিসি, এসপি, ইউএনও, এসআই রেফারির ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু বিগত সময়ে দেখেছি তারাই খেলোয়াড়ের ভূমিকায় ছিল। এখন আবার একটি মহল তাদেরকে খেলোয়াড়ের ভূমিকায় আনতে চায়। এনসিপি তা কখনো হতে দিবে না।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় কুমিল্লা লাকসামে আয়োজিত একটি পথ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘একটি মহল পুলিশকে আবারও জনগনের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। তারা সচিবালয়ে বসে ডিসি এসপি নিয়ে ভাগাভাগি করছে। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো যদি রুটি ভাগাভাগির মতো করে ক্ষমতা ভাগাভাগির কোনো পাতানো নির্বাচনের দিকে যায়, তাহলে আমরা তা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করব।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এমন একটি নির্বাচন চাই। যে নির্বাচনে জনগণ যদি এনসিপিকে না চায়, তাহলে এনসিপি ক্ষমতায় আসবে না। আমরা জনগণের রায় মেনে নেব।’

তিনি এর আগে লাকসাম উপজেলা নাগরিক পার্টি এনসিপির দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন ও বিভিন্ন সড়কের এনসিপির লিফলেট বিতরণ করেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ভারতে ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা

ঘূর্ণিঝড় মন্থায় ভারতে ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা

হাকিমপুর সাব-রেজিস্টার অফিসে পুরনো না দাবিকৃত দলিল ধ্বংস 

হাকিমপুর সাব-রেজিস্টার অফিসে পুরনো না দাবিকৃত দলিল ধ্বংস 

দৌলতপুরে ৭২০ কৃষক পেলো সবজির প্রণোদনা

দৌলতপুরে ৭২০ কৃষক পেলো সবজির প্রণোদনা

৩১ দফা প্রচারে বাগআঁচড়ায় বিএনপির কর্মী সমাবেশ

৩১ দফা প্রচারে বাগআঁচড়ায় বিএনপির কর্মী সমাবেশ

Amitabh Bachchan Reacts To Agastya Nanda’s Ikkis Trailer; Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Gets An Extension? | Bollywood News

Amitabh Bachchan Reacts To Agastya Nanda’s Ikkis Trailer; Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Gets An Extension? | Bollywood News

ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনে ‘অনৈক্যের সুর’: শামা ওবায়েদ

ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনে ‘অনৈক্যের সুর’: শামা ওবায়েদ

আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST