ডিসি-এসপি ও ইউএনও’দের রেফারির ভূমিকায় দেখতে চাই: হাসনাত

কুমিল্লা: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্যসংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা এমন নির্বাচন চাই যে নির্বাচনে ডিসি, এসপি, ইউএনও, এসআই রেফারির ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু বিগত সময়ে দেখেছি তারাই খেলোয়াড়ের ভূমিকায় ছিল। এখন আবার একটি মহল তাদেরকে খেলোয়াড়ের ভূমিকায় আনতে চায়। এনসিপি তা কখনো হতে দিবে না।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় কুমিল্লা লাকসামে আয়োজিত একটি পথ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘একটি মহল পুলিশকে আবারও জনগনের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। তারা সচিবালয়ে বসে ডিসি এসপি নিয়ে ভাগাভাগি করছে। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো যদি রুটি ভাগাভাগির মতো করে ক্ষমতা ভাগাভাগির কোনো পাতানো নির্বাচনের দিকে যায়, তাহলে আমরা তা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করব।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এমন একটি নির্বাচন চাই। যে নির্বাচনে জনগণ যদি এনসিপিকে না চায়, তাহলে এনসিপি ক্ষমতায় আসবে না। আমরা জনগণের রায় মেনে নেব।’
তিনি এর আগে লাকসাম উপজেলা নাগরিক পার্টি এনসিপির দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন ও বিভিন্ন সড়কের এনসিপির লিফলেট বিতরণ করেন।