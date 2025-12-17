কথায় আছে প্রচারেই প্রসার। তাই বর্তমান এই সময়ে মোবাইল অপারেটর সমূহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের প্রচারণা কাজে প্রমোশনাল এসএমএস প্রদান করে থাকে। যা অনেক সময় গ্রাহকদের অস্বস্তি তৈরি করে।
এই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রমোশনাল মেসেজ থেকে আপনি মুক্তি পেতে চালু রয়েছে ‘ডু নট ডিস্টার্ব’ (ডিএনডি) সেবা। এই সেবা চালু করলে মোবাইল অপারেটরগুলোর নিজস্ব প্রমোশনাল এসএমএস গ্রাহকের নম্বরে আর পৌঁছাবে না।
‘ডু নট ডিস্টার্ব’ আসলে কি
ডু নট ডিস্টার্ব বা সংক্ষেপে ডিএনডি হলো একটি নিয়ন্ত্রিত সেবা, যার মাধ্যমে গ্রাহক চাইলে মোবাইল অপারেটরদের প্রমোশনাল মেসেজ গ্রহণ বন্ধ করতে পারেন। এতে জরুরি বা প্রয়োজনীয় সার্ভিস সংক্রান্ত বার্তা আসবে, তবে প্রচারণামূলক এসএমএস বন্ধ থাকবে।
বিটিআরসির নির্দেশনা
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসি মোবাইল অপারেটরদের প্রতি মাসে অন্তত একবার ডু নট ডিস্টার্ব সেবা চালু করার বিষয়ে গ্রাহকদের জানাতে নির্দেশনা দিয়েছে। এর ফলে গ্রাহকরা সহজেই এই সেবা সম্পর্কে জানতে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চালু করতে পারছেন।
‘ডু নট ডিস্টার্ব’ সেবা চালু করার উপায়
ডু নট ডিস্টার্ব সেবা চালু করা অত্যন্ত সহজ। গ্রাহকরা নিজ নিজ মোবাইল অপারেটরের নির্ধারিত কোড ডায়াল করলেই এই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
গ্রামীণফোনের গ্রাহকদের ডায়াল করতে হবে ১২১১১০১#
বাংলালিংকের গ্রাহকদের ডায়াল করতে হবে ১২১৮*৬#
রবির গ্রাহকদের ডায়াল করতে হবে *৭#
ডায়াল করার পর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুসরণ করলেই ডিএনডি সেবা সক্রিয় হয়ে যাবে।