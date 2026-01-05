ডেলসি রদ্রিগেজকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

ভেনেজুয়েলার অন্তর্বতীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া ডেলসি রদ্রিগেজকে কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, রদ্রিগেজ যদি সঠিকভাবে কাজ না করেন, তবে তাকে সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর চেয়েও বড় মূল্য দিতে হবে। মার্কিন ম্যাগাজিন দ্য আটলান্টিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব মন্তব্য করেন ট্রাম্প। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘যদি তিনি সঠিকভাবে কাজ না করেন, তাহলে […]
