রংপুর: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধির খসড়া রোববার (১৬ নভেম্বর) রাতে প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। খসড়ায় উপহারআপ্যায়ন, আর্থিক লেনদেন বা বাইরের সহায়তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ডোপ টেস্টে পজিটিভ হলে প্রার্থিতা বাতিল। লঙ্ঘনকারীদের সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থিতা বাতিল বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের বিধান রাখা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আচরণবিধি সংক্রান্ত লিখিত মতামত সোমবার (১৭ নভেম্বর) উপউপাচার্যের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) পর্যালোচনা শেষে চূড়ান্ত আচরণবিধি প্রকাশ করা হবে। এরপর দ্রুত তফসিল ঘোষণার পথ প্রশস্ত হবে।
খসড়ার মূল বিধানসমূহ:
ভোট প্রভাবিতকরণ নিষিদ্ধ: উপহার, আপ্যায়ন, আর্থিক সুবিধা বা বাইরের ব্যক্তি/গোষ্ঠী/দলের সহায়তা গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ। কমিশন প্রার্থীর প্রচার ব্যয়ের হিসাব চাইতে পারবে।
ডোপ টেস্ট: প্রার্থী পজিটিভ হলে প্রার্থিতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল।
ভোট চাওয়া: শুধু ভোটাররা প্রার্থীর পক্ষে প্রচার চালাতে পারবেন; অন্য কেউ নয়।
শাস্তি: আচরণবিধি লঙ্ঘনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থিতা বাতিল, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার অথবা রাষ্ট্রীয়/বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী দণ্ড।
অ্যাকাউন্টিং বিভাগের শিক্ষার্থী আহমাদুল হক আলবীর বলেন, ‘আচরণবিধি প্রকাশ হয়েছে, এটা স্বাগত। এখন দ্রুত চূড়ান্ত করে তফসিল ঘোষণা করতে হবে।’
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. শাহজামান বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়ে মঙ্গলবার চূড়ান্ত করব। রাজশাহী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল অনুসরণ করে স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করব।’