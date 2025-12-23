বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০৭ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি

ঢাকায় যেতে প্রস্তুত রাজবাড়ীর প্রায় ১০ হাজার বিএনপি নেতাকর্মী

  মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
রাজবাড়ী: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন স্বরণীয় করে রাখতে এবং তাকে স্বাগত জানাতে ঢাকা যাবেন রাজবাড়ী থেকে প্রায় ১০ হাজার নেতাকর্মী।

জেলা বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, জেলার পাঁচটি উপজেলা ও তিনটি পৌরসভার বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সব ইউনিটের নেতাকর্মীরা ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে পুরো জেলায় প্রায় একশটি বাস এবং অর্ধশত মাইক্রোবাস ও প্রাইভেটকার ভাড়া করা হয়েছে। এ ছাড়া অনেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ট্রেনে করে নিজ ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় যাবেন।

জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম রোমান বলেন, ‘আগামী ২৫ ডিসেম্বর সকাল ১১টা ৫৫ মিনিটে আমাদের সাংগঠনিক অভিভাবক ও আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান দেশের মাটিতে পা রাখবেন। তার আগমন উপলক্ষ্যে রাজবাড়ী জেলা ছাত্রদলের প্রায় ৩ থেকে ৪ হাজার নেতাকর্মী নিয়ে আমরা ঢাকায় গিয়ে তাকে স্বাগত জানাব।’

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট লিয়াকত আলী বাবু জানান, ‘দীর্ঘ ১৮ বছর পর আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরছেন, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের খবর। তার দেশে ফেরার মাধ্যমে বিএনপি আরও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হবে। প্রিয় নেতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে তাকে স্বাগত জানাতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের প্রায় ৬ থেকে ৭ হাজার নেতাকর্মী ঢাকায় যাবেন। জেলা থেকে মোট ১০০টিরও বেশি বাস যাবে। এর মধ্যে পাংশা, কালুখালী ও বালিয়াকান্দি উপজেলা থেকে যাবে ৫০টি এবং রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ থেকে যাবে ৫০টি বাস। এ ছাড়া অর্ধশত মাইক্রোবাস ও প্রাইভেটকার যাবে। অনেকে আগের দিন ট্রেনে করে ঢাকায় যাবেন। ঢাকায় যাওয়ার জন্য আমাদের সব প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন।’

রাজবাড়ী-১ আসনের বিএনপির প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়মের নেতৃত্বে তারেক রহমানকে ঢাকায় স্বাগত জানাতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তার নেতৃত্বে রাজবাড়ীর পাঁচ উপজেলা থেকে আড়াই থেকে তিন হাজার বিএনপি ও সব অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী ঢাকায় যাবেন বলে জানিয়েছেন জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক গাজী আহসান হাবিব।

রাজবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার আব্দুর রহমান বলেন, ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বিএনপির নেতাকর্মীরা তাকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় যাবেন। এ কারণে ২৫ তারিখ সকালে গোয়ালন্দঘাট থেকে পোড়াদহগামী লোকাল শাটল ট্রেনের নিয়মিত যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। ট্রেনটি ২৪ তারিখে খুলনা গিয়ে নেতাকর্মীদের নিয়ে পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকায় যাবে। এ ছাড়া তারেক রহমানের আগমন এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন উপলক্ষে খুলনা থেকে ঢাকাগামী আন্তঃনগর সুন্দরবন এক্সপ্রেস, বেনাপোল থেকে ঢাকাগামী আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস এবং রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী আন্তঃনগর মধুমতি এক্সপ্রেসের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করা হয়েছে।





