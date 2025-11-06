ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু শীতকালীন বইমেলা

ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাওয়াহ সার্কেলের উদ্যোগে চারদিনব্যাপী শীতকালীন বইমেলা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) পায়রা চত্বরে বইমেলার উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. ছানাউল্লাহ, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।
উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান বলেন, “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব সমাজের জন্য জ্ঞানের উৎপাদন ও বিতরণ। এ ক্ষেত্রে বইমেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক।”
তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সবসময় এমন জ্ঞান ও সংস্কৃতিনির্ভর আয়োজনকে উৎসাহ দেয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জ্ঞানের প্রসারে যে-ই কাজ করুক, বিশ্ববিদ্যালয় তার পাশে থাকবে।’
উদ্বোধনের পর উপাচার্য বইমেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। মেলায় পাঠক-লেখক আড্ডা, আলোচনা সভা, কুরআন তিলাওয়াত, কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণসহ নানা আয়োজন থাকছে।
বইমেলায় ২৮টি প্রকাশনীর স্টল স্থান পেয়েছে। আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।