ঢাকা-১৫ আসনে জামায়াত আমিরের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৫ আসন থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) আগারগাঁওয়ের রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
ঢাকার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও ঢাকা-১৩ ও ঢাকা-১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে ঢাকা-১৫ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন।
ঢাকা-১৩ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এ দুটি আসনে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) পর্যন্ত ২১ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
ঢাকা জেলার ২০টি আসনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসারের অধীনে রয়েছে ১৩টি আর জেলা প্রশাসকের অধীনে রয়েছে ৫টি আসন। রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমার শেষ সময় ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।