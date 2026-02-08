ঢাকা-১৮ আসন থেকে সরে দাঁড়ালেন মান্না

সোমবার, ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:০৫ পূর্বাহ্ন
  আপডেট সময়: সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
ঢাকা: নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না ঢাকা-১৮ আসন থেকে নির্বাচন না করার ঘোষণা দিয়েছেন।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাত পৌনে ১২টার দিকে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এ ঘোষণা দেন তিনি।

পেজের দেওয়া পোস্টে তিনি লিখেন, ‘এখন আমি বগুড়ায়। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংসদ নির্বাচনে ঢাকা- ১৮ এবং বগুড়া-২ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।ঢাকা-১৮ একটি বিশাল নির্বাচনি এলাকা। এর অন্তর্গত সাড়ে ৭টি থানা এবং সাড়ে ৬ লাখের মতো ভোটার এখানে। নির্বাচন এতই ব্যয়বহুল যে তা নির্বাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘এই প্রেক্ষিতে আমি ঢাকা-১৮ এর নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার এই সিদ্ধান্তে হয়তো অনেকে মনে কষ্ট পাবেন। তাদের কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।’

প্রসঙ্গত, বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করা নাগরিক ঐক্যর সভাপতি মান্নাকে বগুড়া-২ আসনটি দেওয়ার কথা থাকলেও বিএনপি তা দেয়নি।





