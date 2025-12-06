ঢাকা-৮ আসনের মানুষের খাদেম হতে চান কেফায়েতুল্লাহ

ঢাকা: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং ঢাকা-৮ আসনে দলের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি কেফায়েতুল্লাহ কাশফী বলেছেন, আমাকে পীর সাহেব চরমোনাই ঢাকা-৮ আসনের জন্য মনোনীত করেছেন। আপনারা আমাকে বিজয়ী করুন, আমি ঢাকা-৮ আসনের মানুষের খাদেম হতে চাই।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে মতিঝিল টিএন্ডটি কলোনী থেকে শুরু হয়ে কয়েক হাজার নেতাকর্মী নিয়ে ঢাকা-৮ আসনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার পর বাইতুল মুকাররম উত্তর গেটে পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় সভাপতির বক্তব্যে কেফায়েতুল্লাহ কাশফী বলেন, ‘স্বাধীনতার পর থেকে দেশে অনেকবার ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বারবার ব্যর্থ হয়েছে। নিজেদের পকেট ভারি করেছে। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পেশীশক্তি ব্যবহার করেছে। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি আপনারা ইসলামের ওপর আস্থা রাখেন, আমরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় খাদেম হয়ে কাজ করবো, ইনশাআল্লাহ।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন— ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব মাওলানা আহমাদ আবদুল কাইয়ুম, কেন্দ্রীয় সহ-প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা কেএম শরীয়াতুল্লাহ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মনির হোসাইন, পল্টন থানা সভাপতি কবির হোসেন খোকন, রমনা থানা সভাপতি অ্যাডভোকেট ফেরদৌস আহমাদ চৌধুরী, মতিঝিল থানা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রাসেল খান, শাহবাগ থানা সভাপতি তকদির হোসেন রুবেল, শাহজাহানপুর থানা সভাপতি মাওলানা আবু ইউসুফসহ আরও অনেকে।