ঢাকা-৯ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন তাসনিম জারা

ঢাকা: জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে ঢাকা-৯ আসনে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা।
সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।
ডা. তাসনিম জারা এনসিপির নীতি ও সংস্কার প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একজন সংগঠক হিসেবে পরিচিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি নারী নেতৃত্ব, নাগরিক অধিকার এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার জন্যও পরিচিত মুখ।
ঢাকা-৯ আসনটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ১ থেকে ৭ এবং ৭১ থেকে ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডের আওতায় সবুজবাগ, খিলগাঁও, মুগদা ও মান্ডা থানা নিয়ে গঠিত। এই আসনে এখনো বিএনপি কাউকে মনোনয়ন দেয়নি, তবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে কবির আহমদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে নিশ্চিত হয়েছে।