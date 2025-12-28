রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:৫৫ অপরাহ্ন
শিক্ষা

ঢাবিতে ফলিত পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্স বিষয়ে ২ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু

  রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঢাবিতে ফলিত পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্স বিষয়ে ২ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু


ঢাবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ‘Data-Driven Solutions: Unlocking New Possibilities’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছে।

রবিবার (২৮ ডিসেম্বর) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং আয়োজক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. তামান্না হাওলাদারের সভাপতিত্বে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমেদ মুশতাক রাজা চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. ইশরাত রায়হান। ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী তাসনুবা বিনতে ফরাজী ও হুমায়রা মাহজেবিন তুরিন অনুষ্ঠানের সঞ্চালন করেন।

অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডাটা সায়েন্সের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন এবং টেকসই উন্নয়নে পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্সের ক্রমবর্ধমান চাহিদার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে এই খাতে গবেষণা আরও জোরদার করা জরুরি। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশ-বিদেশের গবেষকদের তিনি স্বাগত জানান।

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের সম্মেলন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডাস্ট্রি ও অ্যাকাডেমিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্স শিক্ষার সঙ্গে বৈশ্বিক চাহিদার সেতুবন্ধন তৈরিতেও এই সম্মেলন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ ও কারিগরি প্রবন্ধ উপস্থাপন, প্যানেল আলোচনা এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে পরিসংখ্যানগত লার্নিং, মেশিন লার্নিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স, কম্পিউটেশনাল পদ্ধতি এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানে ডেটা সায়েন্সের প্রয়োগসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পদ্ধতিগত উদ্ভাবন, নৈতিক ডেটা ব্যবহার এবং আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা নিয়ে গবেষকগণ আলোচনা করেন।





জকসু নির্বাচনে ভোটারদের ১২ নির্দেশনা

যানজটে বিপাকে ঢাবি ভর্তিচ্ছুরা, পরীক্ষা শুরুর পরও কেন্দ্রে প্রবেশ

ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল

গোবিপ্রবিতে দুই বিভাগের সংঘর্ষ, সাংবাদিক লাঞ্ছিত

সাংবাদিক ক্ষমা না চাইলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি জবি উপাচার্যের

শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে স্থগিত হলো প্রাথমিকের নিয়োগ পরীক্ষা

