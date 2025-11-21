ঢাবিতে ভূমিকম্প আতঙ্কে হলের বাইরে বের হতে গিয়ে আহত অনেক শিক্ষার্থী

ঢাকা: রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এতে আতঙ্কে হলের বাইরে বের হয়ে আহত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের দুই শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়।
জানা যায়, ভূমিকম্প টের পেয়ে তাড়াহুড়ো করে হল থেকে বের হওয়ার সময় মুহসীন হলের সাংবাদিকতা বিভাগের ১৮-১৯ সেশনের এক শিক্ষার্থী এবং থিয়েটার বিভাগের ১৯-২০ সেশনের আরেক শিক্ষার্থী আহত হন। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫। এর কেন্দ্রস্থল নরসিংদীর ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে।
ভূমিকম্পের পর আতঙ্কে হলের বাইরে বের হয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা মোবাইল ফোনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা স্বজনদের খোঁজ নেন।