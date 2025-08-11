ঢাবির আন্তঃবিভাগ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন সাংবাদিকতা বিভাগ

ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আন্তঃবিভাগ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা (এমসিজে) বিভাগ। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগকে ৫১-৪৩ পয়েন্টে হারিয়ে শিরোপা অর্জন করে বিভাগটি।
সোমবার (১১ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী অনিরুদ্ধ তালুকদার বর্ণ সেরা স্কোরারের পুরস্কার অর্জন করেন। অন্যদিকে, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী আকিব হাসান সেরা খেলোয়াড়ের ট্রফি লাভ করেন।
ঢাবি বাস্কেটবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এস. এম. মোস্তফা আল মামুন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
এমসিজে বাস্কেটবল দলের সদস্য পারভেজ মাহমুদ বলেন, ‘আমাদের দলটির প্রতিটি সদস্য নিরলসভাবে কাজ করেছে, যা এই জয়ের সবচেয়ে বড় কারণ। এই অর্জন বিভাগের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং আশা করি জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে।‘
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।