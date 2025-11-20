ঢাবির জগন্নাথ হলে ‘সংহতির বাংলাদেশ নাইট ফুটসাল’ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জগন্নাথ হল ইউনিটের উদ্যোগে ‘সংহতির বাংলাদেশ নাইট ফুটসাল টুর্নামেন্ট-২০২৫’ আয়োজন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬ টায় ঢাবির জগন্নাথ হল মাঠে ফিতা কেটে ও বেলুন উড্ডয়নের মাধ্যমে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। এ সময় তিনি বলেন, ‘জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির উদাহরণ হিসেবে আজকের এই আয়োজন করেছে। এটার মাধ্যমে রাজনীতি সচেতন শিক্ষার্থীর মধ্যে আরও বেশি ভ্রাতৃত্ব, সংহতি তৈরি হবে।’
স্মৃতিচারণ করে ড. মামুন বলেন, ‘আমি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে খেলতে যাই। সেদিনের খেলা আমাকে যেভাবে আকর্ষণ করেছিল, একইভাবে আজকের খেলাও আমাকে সেভাবে আকর্ষণ করে। তবে সময় স্বল্পতার কারণে এখন নিয়মতি যেতে না পারলেও সপ্তাহে অন্তত দুয়েকদিন যাই।’
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, ঢাবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহি, জগন্নাথ হল সংসদের ভিপি পল্লব চন্দ্র বর্মণ প্রমুখ।