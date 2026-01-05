ঢাবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি মহিউদ্দিন, সেক্রেটারি আশিক

ঢাকা: ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তিন সদস্যের আংশিক কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে শাখার সদস্যদের ‘প্রত্যক্ষ ভোটে’ সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসুর) এজিএস ও লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মুহা. মহিউদ্দিন এবং সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছেন শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান ।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এছাড়া, নতুন কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের ২০২৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী।
এতে বলা হয়, আজ সকাল ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যদের নিয়ে শহীদ মাহবুবুর রহমান অডিটোরিয়ামে সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় এইচআরএম সম্পাদক সাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম।
এতে বলা হয়, ২০২৬ সেশনের জন্য শাখা সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনা শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত মুহা. মহিউদ্দিন খানকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান।
পরে সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি মু. মহিউদ্দিন খান শাখা সেক্রেটারি হিসেবে আশিকুর রহমান (কাজী আশিক) ও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁনকে মনোনীত করেন।