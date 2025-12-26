শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:১১ অপরাহ্ন
জামালপুরে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের শীতবস্ত্র বিতরণ Pakistani-American Actor Kumail Nanjiani Says Shah Rukh Khan Is 'God' | Bollywood News Record! Virat Kohli scripts history, surpasses Australia legend to … | Cricket News বাবার কবরের সামনে অশ্রুসিক্ত তারেক রহমান কালিয়াকৈর ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গ্যাস লাইনে অগ্নিকাণ্ড Ashes 2025: 20 wickets in one day! Former England captain rips into MCG pitch after Boxing Day carnage | Cricket News ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল Why December Is A 'Triggering Time' For Camila Cabello | Hollywood News R Praggnanandhaa, Anish Giri or Hikaru Nakamura? Richárd Rapport reveals his pick for Candidates 2026 | Exclusive | Chess News
শিক্ষা

ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল


ঢাবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর হতে এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মোট ১ হাজার ৮৯১টি আসনের বিপরীতে এ বছর ১ লাখ ১৪ হাজার ১১৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার বাইরে ৭টি বিভাগীয় শহরের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরের কেন্দ্রসমূহ হলো- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

এতে আরও বলা হয়, একইদিন মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST)-এর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী যেসব শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন করে ঢাকায় স্থানান্তর করেছে, তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যেই মিরপুর ও ফার্মগেট এলাকায় ৩টি অতিরিক্ত কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। MIST থেকে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত নিরাপদ ও সুবিধাজনক করতে মেট্রোরেলের সময় ব্যবধান কমানো হয়েছে। এদিন শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত মেট্রোরেল চলাচল করবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে MIST কর্তৃপক্ষ তাদের শুধু স্থাপত্য বিভাগের দ্বিতীয় পর্বের ২৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় পরীক্ষাটি একদিন পিছিয়ে পরেরদিন ২৮ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত করার ব্যবস্থা করেছে।





