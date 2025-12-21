রবিবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:১৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Can You Spot These 5 Old Classic Songs Used In The Film? Heated scenes in IND vs PAK final! Ayush Mhatre confronts Pakistan bowler – Watch ‘I Don’t Like Her’: Kriti Sanon Recalls Her First Reaction To Her Character Mukti In Tere Ishk Mein | Bollywood News ‘Change is absolutely necessary’: England legend demands Brendon McCullum’s exit after Ashes loss | Cricket News Shatrughan Sinha Sends Birthday Wishes To Govinda, Calls Him ‘An Actor Par Excellence’ | Bollywood News ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর ‘We just crack on’: Pat Cummins fires back as Australia shrug off ‘weakest Ashes side’ tag | Cricket News দেশব্যাপী মব সন্ত্রাসের বিচারের দাবিতে ঢাবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ Avatar Shows Cut 30% For Kartik Aaryan’s ‘Tu Meri Mein Tera…’; Dhurandhar Screenings Unchanged: Report | Bollywood News Pakistan Cricket Board begs for bids; PSL deadline pushed again | Cricket News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর


ঢাবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের স্থগিত হওয়া ভর্তি পরীক্ষার নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত নতুন সময়সূচি অনুযায়ী বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর হতে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ইউনিটের ঢাকার বাইরের যে সকল পরীক্ষার্থীর আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ঢাকায় অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আছে এবং তাদের পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, সেসব শিক্ষার্থী আজ রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিকেল ৫ টা থেকে মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাত ১২টার মধ্যে ঢাকায় কেন্দ্র পরিবর্তনের জন্য admission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে অনলাইন আবেদনের সঙ্গে অবশ্যই এইচএসসি রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রের কপি আপলোড করতে হবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
আলোচনা ছাড়াই কর্মসূচি দেওয়ার অভিযোগ ডাকসুর বিরুদ্ধে

আলোচনা ছাড়াই কর্মসূচি দেওয়ার অভিযোগ ডাকসুর বিরুদ্ধে

গোবিপ্রবিতে শহিদ হাদির গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল

গোবিপ্রবিতে শহিদ হাদির গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল

রাবিতে শহিদ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

রাবিতে শহিদ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

হাদির পরিবার আজ থেকে ঢাবি পরিবারের অংশ: উপাচার্য

হাদির পরিবার আজ থেকে ঢাবি পরিবারের অংশ: উপাচার্য

হাদিকে ‘জংলি’ আখ্যা দেওয়া ইবি শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি

হাদিকে ‘জংলি’ আখ্যা দেওয়া ইবি শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি

ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর

হাদি হত্যা ও সংবাদমাধ্যমে হামলায় বিচার দাবি ঢাবি সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST