তফসিলকে স্বাগত জানিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে ব্যানার-ফেস্টুন সরিয়ে নিচ্ছে জামায়াত

ঠাকুরগাঁও: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি মেনে সকল প্রচারণামূলক ব্যানার-ফেস্টুন অপসারণ শুরু করেছেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যানার-ফেস্টুন সরিয়ে ফেলার কার্যক্রমে অংশ নেন দলটির স্থানীয় নেতাকর্মীরা। বিশেষ করে পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড গোলচত্বরসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কজুড়ে ব্যানার ও প্যানাফ্লেক্স অপসারণে তারা সক্রিয় ভূমিকা নেন।
এ বিষয়ে দেলাওয়ার হোসেন বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সব ব্যানার-ফেস্টুন সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। আমরা নির্বাচনি তফসিলকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি সারাদেশে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করাই আমাদের অঙ্গীকার।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর, জেলা আমির অধ্যাপক বেলাল উদ্দিন প্রধান, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ কফিল উদ্দিন আহম্মদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য সুজন চন্দ্র রায়সহ অন্যান্য নেতারা।
তফসিল ঘোষণার পরপরই দলীয়ভাবে এমন উদ্যোগকে স্থানীয়রা দায়িত্বশীলতার একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছেন।