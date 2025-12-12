শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:২০ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

তফসিলকে স্বাগত জানিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে ব্যানার-ফেস্টুন সরিয়ে নিচ্ছে জামায়াত

  শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঠাকুরগাঁও: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি মেনে সকল প্রচারণামূলক ব্যানার-ফেস্টুন অপসারণ শুরু করেছেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যানার-ফেস্টুন সরিয়ে ফেলার কার্যক্রমে অংশ নেন দলটির স্থানীয় নেতাকর্মীরা। বিশেষ করে পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড গোলচত্বরসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কজুড়ে ব্যানার ও প্যানাফ্লেক্স অপসারণে তারা সক্রিয় ভূমিকা নেন।

এ বিষয়ে দেলাওয়ার হোসেন বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সব ব্যানার-ফেস্টুন সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। আমরা নির্বাচনি তফসিলকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি সারাদেশে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করাই আমাদের অঙ্গীকার।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর, জেলা আমির অধ্যাপক বেলাল উদ্দিন প্রধান, সহকারী সেক্রেটারি অধ্যক্ষ কফিল উদ্দিন আহম্মদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য সুজন চন্দ্র রায়সহ অন্যান্য নেতারা।

