বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

তাইওয়ানের উপকূলে ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল তাইপেই

  • আপডেট সময়: রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
তাইওয়ানের উপকূলে ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল তাইপেই


তাইওয়ানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলের কাছে ৭ দশমিক ০ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) ইয়িলান শহর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রে ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল। তবে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

তাইওয়ানের আবহাওয়া প্রশাসন জানায়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তি ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭৩ কিলোমিটার গভীরে হওয়ায় এর কম্পন দেশজুড়ে অনুভূত হয়। রাজধানী তাইপেইসহ বিভিন্ন এলাকায় ভবন দুলে ওঠে এবং মানুষ আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসে।

তাইপেই সিটি কর্তৃপক্ষ জানায়, ভূমিকম্পের পরপরই জরুরি পরিদর্শনে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র পাওয়া যায়নি। তবে কিছু এলাকায় গ্যাস ও পানির লিকেজ এবং কয়েকটি ভবনে সামান্য ক্ষতির খবর মিলেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত তাইওয়ান পাওয়ার কোম্পানির তথ্যমতে, ইয়িলান অঞ্চলের তিন হাজারের বেশি বাড়িতে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পরে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনের কাজ শুরু হয়।

এদিকে ভূমিকম্পের পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে উত্তরাঞ্চলের হসিনচু সায়েন্স পার্কে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত চিপ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান টিএসএমসির কয়েকটি স্থাপনা থেকে কর্মীদের সাময়িকভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কর্মীরা পুনরায় কাজে যোগ দেন।

আবহাওয়া প্রশাসন সতর্ক করে জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫ দশমিক ৫ থেকে ৬ দশমিক ০ মাত্রার আফটারশক অনুভূত হতে পারে। তবে ভূমিকম্পটি গভীরে এবং সমুদ্রে সংঘটিত হওয়ায় বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে কম।

তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে এক বার্তায় বলেন, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। তিনি জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, দুইটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছে অবস্থান করায় তাইওয়ান ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। অতীতে বড় ভূমিকম্পে দেশটিতে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।





