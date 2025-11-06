তারেকের অনশন কর্সূচিতে রিজভী’র সংহতি

ঢাকা: দল নিবন্ধনের দাবিতে আন্দোলনরত আমজনতার দলের সদস্য সচিব তারেক রহমানের অনশন কর্সূচিতে সংহতি প্রকাশ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, আমজনতার দলের অবশ্যই নিবন্ধন প্রাপ্য।
বৃহস্পতিবার (৬ নভম্বের) বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের প্রধান ফটকে গিয়ে সংহতি প্রকাশ করেন রুহুল কবির রিজভী।
এসময় বিএনপির বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘আমজনতার দল ইতোমধ্যে আবেদন করেছিল, সে আবেদনটি গ্রহন করা হয়নি। আমি দেখেছি, আরও গুরুত্বহীন কিছু সংগঠন তারাও নিবন্ধিত হয়েছে। কিন্তু তারেকেরটা দেওয়া হল না কেন আমি বুঝতে পারলাম না।’
রুহুল কবির রিজভী জানান, আমজনতার দলের সদস্য সচিব তারেক এ দেশের স্বার্থে কথা বলেছে, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে কথা বলেছে। সে (তারেক) একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছে তার বৈধতার জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছিল। সে তো কোনো গোপন রাজনৈতিক দল করতে চায় নি, আইন সম্মত রাজনৈতিক দল করতে চেয়েছে। যদি তার উদ্দেশ্য খারাপ থাকতো, তাহলে গোপন রাজনৈতিক দল করে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ করতে পারতো।
তিনি আরও বলেন, ‘রাষ্ট্রের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, স্বাধীনতার স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এ নেতা (তারেক) কথা বলেছে। আমি দেখেছি, সে গলার মধ্যে মোবাইল ঝুলিয়ে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, স্বাধীনতার সপক্ষে কথা বলেছে। দেশকে যারা অর্থনৈতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, সে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে তারেক। আজ তার দলের নিবন্ধন দেওয়া হচ্ছে না।’
তাহলে নির্বাচন কমিশন কাদের নিবন্ধন দেবে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, কাউকে আমি ছোট করতে চাই না। কিন্তু তার (তারেক) যে চিন্তা, রাজনৈতিক সংগ্রাম, কর্মসূচি অনুযায়ী যে রাজনৈতিক দল গঠন করেছে, সে রাজনৈতিক দলের (আমজনতার দল) নিবন্ধন অবশ্যই সে প্রাপ্য। এ ন্যায় সঙ্গত কারণে যে অনশন করছে, (৫০ ঘণ্টা পার) তার এ অনশন কর্মসূচির প্রতি আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পক্ষ থেকে পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করছি।
এদিকে, বুধবার গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনও সংহতি প্রকাশ করেন এবং নিবন্ধন দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।
উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। সরেজমিন তদন্তের পর নিবন্ধন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় আমনজতার দলসহ ১৯টি দল বাদ পড়ে। তার দলকে নিবন্ধন দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার বিকেল থেকে অনশন করে আসছে সদস্য সচিব মো. তারেক রহমান।