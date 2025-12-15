তারেকের আমজনতার দলের শুনানি আজ

ঢাকা: আপত্তি নিষ্পত্তি করতে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) আমজনতার দলের শুনানি করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
সকাল ১১টায় আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এ শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
এ উপলক্ষ্যে গতকাল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব মো. হুমায়ুন কবির, আম জনতার দলের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো মো. শফিকুল ইসলামকে শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য চিঠি দিয়েছে।
চিঠিতে জানানো হয়েছে, আপনি আমজনতার দলকে নিবন্ধন না দেওয়ার বিষয়ে গত ৯ ডিসেম্বর ১টি আপত্তি দাখিল করেছেন। আপনার আপত্তির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন শুনানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই অবস্থায়, আমজনতার দল এর নিবন্ধনের বিষয়ে দরখাস্তকারী ও আপত্তিকারীর সমন্বয়ে আগামী ১৫ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত শুনানিতে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, আপনার পক্ষ থেকে আইনজীবীসহ সর্বোচ্চ ৫ জন উপস্থিত থাকতে পারবেন।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছিলেন, নিবন্ধন পাওয়ার শর্তপূরণ করায় তারেকের আমজনতার দলকে নিবন্ধন দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কারও আপত্তি রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আগামী ৯ ডিসেম্বর সময় দিয়ে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। এই নির্ধারিত সময়ে আপত্তি আসায় দলটির শুনানি করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।
এর আগে, নিবন্ধন না পেয়ে ইসির সামনে আমরণ অনশন পালন করেছিলেন আমজনতার দলের সদস্যসচিব মো. তারেক রহমান।