তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রতিফলন: নাহিদ ইসলাম

ঢাকা: দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তনকে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের একটি ইতিবাচক প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহবায়ক নাহিদ ইসলাম।
বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ মন্তব্য করেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, একজন বাংলাদেশি নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতার নিজ ভূমিতে ফেরার অধিকার পুনরুদ্ধার হওয়া দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরই ফল। রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণে তারেক রহমান ও তার পরিবার দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং নির্বাসিত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
স্ট্যাটাসে নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, হাজারো শহীদের রক্তদানের মধ্য দিয়ে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের ফলে এমন একটি বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, যার মাধ্যমে তারেক রহমান ও তার পরিবার দেশে ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যেন ভিন্নমতের কারণে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বকে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের শিকার হতে না হয়—এমন একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রই প্রত্যাশা।
বিগত দেড় দশকের অবরুদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ ভেঙে মুক্ত বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রার কথা উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, আইনের শাসন ও প্রতিটি নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য।
তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন দেশের বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে আরও সুসংহত করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। একই সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় সহাবস্থান ও সুস্থ প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলাকে সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন।
স্ট্যাটাসের শেষাংশে নাহিদ ইসলাম তারেক রহমান-কে স্বদেশে স্বাগত জানিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে তাঁর অংশগ্রহণ ফলপ্রসূ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।