তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা কেটেছে: আখতার

ঢাকা: দীর্ঘ সতেরো বছর পর দেশে ফিরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের সম্মুখ রাজনীতিতে পুনরাগমন করায় এটিকে দেশের রাজনীতির জন্য ইতিবাচক ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে আখতার হোসেন বলেন, ‘দেশে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলেও নির্বাচন হবে কি না—এ নিয়ে মানুষের মধ্যে শঙ্কা ছিল। এমন প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানের দেশে ফেরায় নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা দূর হলো।’
তিনি আরও লেখেন, দীর্ঘ সতেরো বছর জুলুমের শিকার হয়ে প্রবাসজীবন শেষে তারেক রহমানের দেশে ফেরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ফ্যাসিবাদী শাসনামলে তারেক রহমান ও তার পরিবার নিদারুণ কষ্ট, জুলুম, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হলেও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখেছেন—যা একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে গর্ব ও সম্মানের।
আখতার হোসেন তার পোস্টে জুলাইয়ের শহিদদের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আজকের এই প্রত্যাবর্তনের কারিগর জুলাইয়ের শহিদরা। জীবন ও রক্ত দিয়ে তারা যে আশা বাস্তব করেছেন, তা নতুন বাংলাদেশের পথ তৈরি করেছে।
তিনি আরও বলেন, নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষায় শহিদরা জীবন দিয়েছেন। সেই নতুন প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন হয়েছে। প্রত্যাশা করি, জুলাইয়ের কাঙ্ক্ষিত নতুন দেশ, নতুন রাজনীতি ও নতুন স্বপ্নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারেক রহমানের পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ এগিয়ে যাবে।
এনসিপি সদস্যসচিবের মতে, এই প্রত্যাবর্তন দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে গণতান্ত্রিক ধারাকে শক্তিশালী করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।