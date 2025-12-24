তারেক রহমানের ফেরা: ওসমানী বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদার

সিলেট: দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবনের অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি প্রথম সিলেটের মাটিতে অবতরণ করবে।
তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরসহ পুরো সিলেটে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিমানবন্দরের আশপাশের সড়কগুলোতে বিশেষ চেকপোস্ট বসানো হয়েছে এবং গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে দেশে ফিরবেন তারেক রহমান। তাকে বহনকারী ফ্লাইটটি ওইদিন সকালে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। এরপর এটি ঢাকায় রওয়ানা করবে।
লন্ডন থেকে সরাসরি সিলেট আসলেও নিরাপত্তার স্বার্থে ওসমানী বিমানবন্দর থেকে নামবেন না তারেক রহমান। দলীয় নেতাকর্মীদেরও সিলেট বিমানবন্দর এলাকায় যেতে মানা করেছে বিএনপি।
তারেক রহমানের যাত্রাবিরতিতে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদার বিষয়ে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ইতোমধ্যে বিমানবন্দর এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হবে। তাছাড়া ওইদিন বিমানবন্দর এলাকায় কোনো জনসমাগমও করা যাবে না।
সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের পরিচালক হাফিজ আহমেদ বলেন, ‘বিমানবন্দর এলাকায় সবসময়ই নিরাপত্তা জোরদার থাকে। আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অবতরণের আগে আমরা সবসময়ই সর্বোচ্চ সতর্ক থাকি। এবারও তার কমতি থাকবে না। পাশপাশি যে ধরণের নির্দেশনা আসবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এদিকে তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজনের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। তারেক রহমানকে বরণ করতে সিলেটেও প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ফলে তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সিলেটের বিএনপি নেতাকর্মীরা এখন ঢাকামুখী। ঢাকায় বড় সমাগম করতে চান সিলেট বিএনপির শীর্ষ নেতারা।