তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি পেল বিএনপি

ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়।
আগামী বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ বরাবর আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতিপত্র পাঠিয়েছেন।
রোববার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের স্টাফ জাহিদ হোসেন নয়া পল্টনে অবস্থিত বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অনুমতিপত্রটি পৌঁছে দেন।
এ সময় অনুমতিপত্রটি গ্রহণ করেন বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও দফতর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সাত্তার পাটোয়ারী।
বিএনপি নেতারা জানান, তারেক রহমানের দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন দেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা। এ উপলক্ষ্যে দলীয় নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে।