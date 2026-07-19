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তিতুমীর কলেজ: হলের ফি কমানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের পাশে ছাত্রদলের একাংশ

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  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৯ জুলাই, ২০২৬
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তিতুমীর কলেজ: হলের ফি কমানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের পাশে ছাত্রদলের একাংশ


হলের ফি কমানোর দাবিতে সরকারি তিতুমীর কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থী এবং ছাত্রদলের একাংশের নেতাকর্মীরা।

রোববার (১৯ জুলাই) দুপুরে অনুষ্ঠিত এই অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অংশ নেন ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিমু হোসাইন, জিহাদ হাওলাদার, হোজাইফা রকি, আবু বক্কর ও নোবেল ইসলাম সূর্যসহ সংগঠনটির অন্যান্য নেতাকর্মী।

অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা হলের ফি কমানোর দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। তাদের স্লোগানের মধ্যে ছিল- প্রশাসনের কালো হাত, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, সিন্ডিকেটের কালো হাত , ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও , দফা এক দাবি এক, হলের ফি কমাতে হবে।

এ বিষয়ে সরকারি তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ছদরুদ্দীন আহমেদের বক্তব্য জানতে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।





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