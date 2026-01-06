মঙ্গলবার, ০৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৩৮ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

তীব্র শীতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব- হাবীব আজম

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১৪ সময় দেখুন
তীব্র শীতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব- হাবীব আজম

আহমদ বিলাল খান :

হাড় কাঁপানো তীব্র শীতে রাঙামাটির জনজীবন বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে গভীর রাতে মানবিক উদ্যোগ নিয়ে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মো. হাবীব আজম।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দিবাগত রাত আনুমানিক ২টায় রাঙামাটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় ছিন্নমূল, ভবঘুরে, দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শীতবস্ত্র বিতরণকালে মো. হাবীব আজম বলেন,
এই তীব্র শীতে সবচেয়ে বেশি কষ্টে থাকে অসহায় মানুষগুলো। আমাদের মতো সামর্থ্যবানদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো।

তিনি আরও বলেন, মানবতার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। প্রয়োজনের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মানবিক দায়িত্ব।
এ সময় তিনি বিত্তবান ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি ও সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রতি শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

এই মানবিক কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোরশেদ আলম, হিল সার্ভিসের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাসুদ রানা রুবেল, রাঙামাটি সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মো. ওমর মোরশেদ, হিল ফুল ফুজুল যুব সংগঠনের অর্থ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, আল আমিন ইসলামিয়া ফাজিল মডেল মাদ্রাসা শাখার ছাত্রদলের সভাপতি নূর মোহাম্মদ হাসিব, কলেজ ছাত্রদলের নেতা নাজমুল হাসানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

রাঙামাটি শহরের বনরূপা বাজার, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রিজার্ভ বাজার, পৌরসভা প্রাঙ্গণ, দোয়েল চত্বর, হাসপাতাল এলাকা, নিউ মার্কেট, কালিন্দপুর, চম্পকনগর ও হ্যাপিরমোড়সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র পেয়ে অসহায় মানুষরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্থানীয়দের মতে, এই উদ্যোগ শীতের কষ্ট লাঘবে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।
শীতের কনকনে রাতেও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ প্রমাণ করেছে মানবতা কখনো ঘুমায় না।

লুটপাটে ‘এলপিজি’ সিন্ডিকেট-নীরব কেন সরকার ? বাংলাদেশ ন্যাপ

Bigg Boss 17’s Khanzaadi Hospitalised, Shares Video From Hospital Ward | Television News

বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত

Medical Drama ‘The Pitt’ Returns For Season 2 After Major Wins At Critics Choice Awards 2026 | N18G

ফের হাসপাতালে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ

জকসু নির্বাচন শিবিরের ভিপি প্রার্থীর স্ত্রীকে হেনস্থার অভিযোগ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
