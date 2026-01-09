ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনী প্রচারণায় ২২ জানুয়ারি মৌলভীবাজারে আসছেন; তারেক রহমান

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
তারুন্যের অহংকার আগামী ২২শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার মৌলভীবাজার সহ কুলাউড়ায় আসছেন বিএনপি’র চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলীয় বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে জানা যায়, ওইদিন তিনি আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে শুচনা লগ্নে ঢাকা থেকে সিলেটে এসে হযরত শাহজালাল (র.) ও শাহ পরাণ (র.)-এর মাজার জিয়ারত করবেন। এরপর একই দিনে সিলেট ঐতিহাসিক আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত দলীয় সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।
https://www.facebook.com/share/v/19uhrJEF6W/
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কুলাউড়া উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সজল বলেন, “আমাদের জাতীয়তাবাদী দলের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছ সিলেট বিভাগের সভা সমাবেশের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন এবং মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব আব্দুর রহিম রিপন আগামী বৃহস্পতিবার দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কুলাউড়া আসার বিষয়টি আমাদের নিশ্চিত করেছেন।”