দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে আগুন

ঢাকা: ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ডাম্পিংয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছেন পোস্তাগোলা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার সাজেদুল কবির জোয়ারদার।
তিনি বলেন, রাত ১০টার দিকে কেরানীগঞ্জ দক্ষিণ থানায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি। আগুনের অবস্থা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য মতে আগুন লাগানো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আগুনে ডাম্পিং করা একটি লেগুনা পুড়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
জানা গেছে, থানায় আগুন জ্বলে উঠলে এক নারী চিৎকার দেন। এ সময় দুই ব্যক্তিকে দৌঁড়ে পালিয়ে যেতে দেখেছেন তিনি। তবে অন্ধকারে তাদের সঠিকভাবে চিনেতে পারেননি তিনি।
এদিকে, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আক্তার হোসেন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা স্বীকার করলেও আবর্জনা হতে আগুন লেগেছে বলে জানিয়েছেন।