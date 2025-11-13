দিল্লির লকডাউন ঢাকায় দাফন হয়েছে: জাগপা

ঢাকা: জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন বলেছেন, ভারতের পরিকল্পনায় ও শেখ হাসিনার নির্দেশে যে লকডাউন কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশের জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। দিল্লির লকডাউন ঢাকায় দাফন হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল থেকে বিজয়নগর এলাকায় ‘ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সার্বিক সহযোগিতায় জাগপা ছাত্রলীগ ও যুব জাগপা যৌথ গণঅবস্থান’ কর্মসূচি পালন করে। দুপুরে গণঅবস্থান কর্মসূচিতে যোগদান করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাগপা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, আগামী ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায়ের মাধ্যমে দেশের জনগণ ন্যায় বিচার পাবে বলে আমরা আশা করি। তবে ভবিষ্যতে পুরাতন বা নতুন ফ্যাসিবাদ যেন বাংলার মাটিতে জেগে উঠতে না পারে সেজন্য আমাদের লড়াই চলবে। যারা আওয়ামী লীগের মামলা তুলে নিতে চান, যারা আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে পুনর্বাসন করতে চান, আগামী নির্বাচনে জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে জবাব দেবে।
যুব জাগপা সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবলুর সভাপতিত্বে ও জাগপা ছাত্রলীগ নেতা এনামুল হকের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন জাগপা প্রেসিডিয়াম সদস্য আসাদুর রহমান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মো সফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রওশন আলম আকন্দ, প্রকাশনা সম্পাদক এস এম জিয়াউল আনোয়ার, দেশপ্রেমিক নাগরিক পার্টির চেয়ারম্যান আহসান উল্লা শামীম, যুব জাগপা ও জাগপা ছাত্রলীগ নেতারা।