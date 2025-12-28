দুই মামলায় জামিন পেলেন এনসিপি নেতা আখতার হোসেন

ঢাকা: বিভিন্ন অভিযোগে দায়ের করা দুই মামলায় জামিন পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আখতার হোসেন।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।
আখতার হোসেন-এর আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আজ শাহবাগ থানায় বিগত সরকারের আমলে দায়ের করা পৃথক দুটি মামলায় জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন।
তিনি আরও বলেন, আখতার হোসেনের বিরুদ্ধে মোট ছয়টি মামলা ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি মামলায় তিনি ইতোমধ্যে খালাস পেয়েছেন। আজ নতুন করে আরও দুটি মামলায় জামিন পেলেন তিনি।
আইনজীবীর দাবি বিগত সরকারের সময়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শাহবাগ থানায় এসব মামলা দায়ের করা হয়েছিল।