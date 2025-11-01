‘দুর্বল শাসনব্যবস্থাই বাংলাদেশ-নেপাল-শ্রীলঙ্কায় সরকার পতনের কারণ’

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভাল বলেছেন, ‘বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে সরকার পতনের কারণ হিসেবে দুর্বল শাসন কাঠামো কাজ করেছে।’ ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি’র প্রতিবেদনের বরাতে জানা এ তথ্য জানা গেছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষ্যে বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।
দুর্বল শাসনব্যবস্থা সরকার পরিবর্তনের ঝুঁকি বাড়ায় উল্লেখ করে দোভাল বলেন, ‘দুর্বল শাসনব্যবস্থাই রাষ্ট্র পরিচালনা ও জাতি নির্মাণের পথে বড় বাধা এবং অনেক ক্ষেত্রে এটি সরকার পরিবর্তনের কারণ হয়েছে।’
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে দোভাল বলেন, ‘ভারত সরকার দুর্নীতি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনছে এবং সামনে আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে।’
তিনি নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপত্তা ও সমতা নিশ্চিত করাকে আধুনিক শাসনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘ভালো আইন থাকাই যথেষ্ট নয়, কার্যকর বাস্তবায়ন জরুরি। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনসেবার মান বাড়াতে প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং সাইবারসহ উদীয়মান হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।’