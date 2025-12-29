সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:১৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Akanksha Chamola’s Holiday Diaries Feature A Chic Lunch Date And Pink Glam | Television News ‘Unsatisfactory’ pitch: Will MCG face ban after demerit point for Ashes Test? What ICC rule says | Cricket News দেড়যুগ পর দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তারেক রহমান Madhuri Dixit Honours Late Actor Dharmendra, Praises His Humility: ‘A Thorough Gentleman’ | Bollywood News Confirmed: Virat Kohli to play third Vijay Hazare Trophy match for Delhi; date, opponent and venue revealed | Cricket News কৃষক প্রশিক্ষণ উদ্ভোধন,আয়োজনে : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। Brigitte Bardot, 1960s French Film Icon & Animal Rights Activist, Passes Away At 91 | SHOWBIZ দুপুরে নয়াপল্টন অফিসে যাবেন তারেক রহমান ‘All This Happened After…’: Drishyam 3 Director Reacts To Akshaye Khanna’s Sudden Exit | Bollywood News World Record! Bhutan’s Sonam Yeshey scripts history, becomes first bowler to take 8-wicket haul in T20Is | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

দেড়যুগ পর দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তারেক রহমান

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১ সময় দেখুন
দেড়যুগ পর দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তারেক রহমান


ঢাকা: প্রায় দেড় যুগ পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসেছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার আগমন উপলক্ষে দলের কার্যালয় ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

তিনি কার্যালয়ে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির শীর্ষ নেতারা। এ সময় দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতারা তার সঙ্গে ছিলেন।

কার্যালয়ে প্রবেশের পর তারেক রহমান দলীয় নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

গত ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরেন তারেক রহমান। দেশে ফেরার পর থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেও আজই প্রথম সরাসরি পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে যুক্ত হলেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Akanksha Chamola’s Holiday Diaries Feature A Chic Lunch Date And Pink Glam | Television News

Akanksha Chamola’s Holiday Diaries Feature A Chic Lunch Date And Pink Glam | Television News

Madhuri Dixit Honours Late Actor Dharmendra, Praises His Humility: ‘A Thorough Gentleman’ | Bollywood News

Madhuri Dixit Honours Late Actor Dharmendra, Praises His Humility: ‘A Thorough Gentleman’ | Bollywood News

কৃষক প্রশিক্ষণ উদ্ভোধন,আয়োজনে : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

কৃষক প্রশিক্ষণ উদ্ভোধন,আয়োজনে : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

Brigitte Bardot, 1960s French Film Icon & Animal Rights Activist, Passes Away At 91 | SHOWBIZ

Brigitte Bardot, 1960s French Film Icon & Animal Rights Activist, Passes Away At 91 | SHOWBIZ

দুপুরে নয়াপল্টন অফিসে যাবেন তারেক রহমান

দুপুরে নয়াপল্টন অফিসে যাবেন তারেক রহমান

‘All This Happened After…’: Drishyam 3 Director Reacts To Akshaye Khanna’s Sudden Exit | Bollywood News

‘All This Happened After…’: Drishyam 3 Director Reacts To Akshaye Khanna’s Sudden Exit | Bollywood News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST