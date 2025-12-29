দেড়যুগ পর দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তারেক রহমান

ঢাকা: প্রায় দেড় যুগ পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসেছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার আগমন উপলক্ষে দলের কার্যালয় ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
তিনি কার্যালয়ে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির শীর্ষ নেতারা। এ সময় দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতারা তার সঙ্গে ছিলেন।
কার্যালয়ে প্রবেশের পর তারেক রহমান দলীয় নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।
গত ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরেন তারেক রহমান। দেশে ফেরার পর থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেও আজই প্রথম সরাসরি পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে যুক্ত হলেন।