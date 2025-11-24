সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:২৬ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন খালেদা জিয়া

  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫
দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন খালেদা জিয়া


ঢাকা: দ্রুত সুস্থতা কামনায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন। চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সঙ্গে সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কথা বলে এ তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেল সদস্য শায়রুল কবির খান।

শায়রুল কবির খান জানান, গতকাল রাতে এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে মেডিকেল বোর্ডের নিবিড় তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা হচ্ছে। চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপি স্থায়ী কমিটি সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সঙ্গে সন্ধ্যা ৬ টা ২০ মিনিটে আমি কথা বলেছি। তিনি জানিয়েছেন, দ্রুত সুস্থতা কামনায় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে বুকে সংক্রমণসহ হার্ট ও ফুসফুসের সমস্যার কারণে তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী জানান, বেগম জিয়ার চেস্টে ইনফেকশন রয়েছে, পাশাপাশি হার্ট ও ফুসফুসও আক্রান্ত হয়েছে। কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে-তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না বলেও জানায় মেডিকেল বোর্ড।

দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস ও চোখের বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়া হয় তাকে; সেখানে ১১৭ দিন চিকিৎসা শেষে ৬ মে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পর থেকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাকে একাধিকবার এভারকেয়ার হাসপাতালে আনা হয়েছে।





