রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

দেশের পথে জুবাইদা ও জায়মা রহমান

  আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
দেশের পথে জুবাইদা ও জায়মা রহমান


ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও তার মেয়ে জায়মা রহমান শুক্রবার সকালে ঢাকায় পৌঁছাবেন। ঢাকায় এসে অসুস্থ শাশুড়ি খালেদা জিয়া-কে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে ফিরবেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে লন্ডনে অবস্থানরত ব্যারিস্টার মাহাবুবুর রহমান বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে সারাবাংলা-কে জানান, জুবাইদা রহমান ও জায়মা রহমান বর্তমানে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে রয়েছেন। লন্ডন সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে তারা ঢাকার পথে রওয়ানা করবেন। সে হিসেবে তাদের বহনকারী বিমান যখন আকাশে উড্ডয়ন করবে তখন বাংলাদেশে ঘড়ির কাটায় রাত সাড়ে ১২টা বাজবে। বিমানটি বাংলাদেশে পৌঁছাতে সময় লাগবে অন্তত সাড়ে ৯ঘণ্টা। অর্থাৎ সব ঠিক থাকলে শুক্রবার(৫ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় সকাল দশটায় ঢাকার হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরে অবতরণ করবে।

জানা যায়, উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে যুক্তরাজ্যে নেওয়া হচ্ছে। তাকে বহনকারী কাতারের এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার পর ঢাকা ত্যাগ করার কথা ছিল। তবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেটি ঢাকায় পৌছাতে আরও কিছু সময় লাগবে।

জানা গেছে, খালেদা জিয়াকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সযোগে হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেওয়া হবে। তাকে ভর্তি করা হবে অত্যাধুনিক লন্ডন ব্রিজ হাসপাতালে।

এদিকে খালেদা জিয়ার মেডিকেল টিমের একজন সদস্য জানান, ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) আগের চেয়ে কিছুটা ভালো। তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে ভালো লক্ষণ হল- তার চেস্ট (বুক) পরিষ্কার হচ্ছে। নিউমোনিয়োয় আক্রান্ত হওয়ায় যেখানে কফ জমে ছিল। বৃহস্পতিবার ম্যাডামের স্বাস্থ্যের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হয়েছে। যেখানে প্যারামিটারগুলো ভালোর দিকে যাচ্ছে। মেডিকেল বোর্ড এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছে।





