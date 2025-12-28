রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:১৩ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

দেশে ফিরে প্রথমবার গুলশান কার্যালয়ে যাচ্ছেন তারেক রহমান

  • আপডেট সময়: রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
দেশে ফিরে প্রথমবার গুলশান কার্যালয়ে যাচ্ছেন তারেক রহমান


ঢাকা: দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফেরার পর আজ প্রথমবারের মতো বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাচ্ছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে তিনি রাজধানীর গুলশানের দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হবেন বলে জানিয়েছে বিএনপির মিডিয়া সেল।

গত ২৫ ডিসেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তারেক রহমান। দেশে ফেরার পর থেকে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নিলেও এবারই প্রথম সরাসরি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছেন।

বিএনপির নেতারা বলছেন, তারেক রহমানের এই সফর দলটির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি সঞ্চার করবে। বিশেষ করে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রস্তুতিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন তারা।

এদিকে কার্যালয়ে তারেক রহমানের উপস্থিতিকে ঘিরে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও প্রত্যাশা লক্ষ্য করা গেছে। নেতাকর্মীরা এটিকে দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন।





