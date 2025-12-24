দেশে ফেরার উদ্দেশে হিথ্রো বিমানবন্দরে তারেক রহমান

ঢাকা: দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশের পথে রওনা হয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বাংলাদেশ সময় বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাত ১০টা ১৮ মিনিটে তিনি যুক্তরাজ্যের লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন।
এর আগে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৫ মিনিটে সপরিবারে লন্ডনের নিজ বাসা ত্যাগ করেন তারেক রহমান। তার সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমান। বিএনপির মিডিয়া সেল সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
দলীয় সূত্র জানায়, সবকিছু ঠিক থাকলে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টা নাগাদ তারেক রহমান দেশের মাটিতে পা রাখবেন। দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে তার এই প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে বিএনপি ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে।
তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।